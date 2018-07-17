电商开玩会员经济掘金存量用户

Prime会员日、淘宝88会员、京东plus……纷繁多样的会员权益日活动正在成为继电商节日后拉动线上消费的另一重要形式。业内人士表示，随着线上购物节已成为每年电商促销的常规活动，线上市场购买潜力一方面将有赖于四、五线城市的用户增长，另一方面各大电商平台正在通过会员权益的方式对购物体验及服务升级，进一步激发黏性用户的购买力。

近日，电商巨头亚马逊对外发布了第四届全球Prime会员日带来的相关会员专享。亚马逊全球副总裁暨亚马逊中国总裁张文翊表示，亚马逊Prime会员服务已为全球逾1亿Prime会员提供了前所未有的集购物与数字娱乐权益于一身的专享体验。今年，Prime会员日将对更多中国会员倾斜，比如独享52小时的会员时间以及中、美、英、日、德五国联动优惠和定制商品。

最早推出会员服务的亚马逊公布的数据显示，2017年Prime会员日首次登陆中国，当天的订单总量已经超过了亚马逊2016年“黑色星期五”的购买量；75%的中国用户加入Prime会员后支出有所增加，60%的用户支出直接翻番甚至更多。

无独有偶，淘宝整合会员推出的APASS会员体系最初发出邀请的用户线上年平均消费额超过了30万元。阿里巴巴首席市场官董本洪在APASS会员创设之初就表示，仅这部分会员一年网购的消费额就将突破百亿元。

企鹅智酷发布的《中国“会员经济”数据报告》显示，越来越多的头部消费者，对品牌和服务商产生了更高的归属需求；与此同时，更长尾的大众消费者，对效率、性价比和优惠，也有着更高的要求。需求端升级倒逼电商服务的不断优化；优化的服务，例如物流、O2O整合等也给了这部分需求变现的空间。

亚马逊方面表示，在会员服务中整合全球物流的优势将会成为其最大的竞争力之一。据介绍，为了提升Prime会员的配送体验，亚马逊已在全球部署了10万台Kiva机器人，并率先启用Prime Air专属货运机中转运输，缩短转运时间。

目前，国内82个城市的中国Prime会员跨境包裹仅需5-9个工作日即可抵华，来自美国的跨境包裹最快3天就可以越洋到达北京、上海的会员手中。

除了物流，在新零售的趋势下，会员体系已开始打通线上线下，网上会员权益已开始从电商向实体店渗透。在美国今年的亚马逊会员日活动中，线下实体超市Whole Foods也将同步推出Prime会员价格等活动。在此之前，针对Prime会员，亚马逊收购Whole Foods后已经在部分城市推出了两小时配送服务。

战略投资银泰后，阿里巴巴的新零售布局逐渐完善，线上线下也已开始打通。今年4月，银泰INTIME365会员卡正式上线手机淘宝，线上线下同步会员权益，6月，银泰又与花呗、淘宝合作，推出先享受INTIME365会员权益，到期再付年费的活动。

业内人士分析，在电商更加重视消费者体验、需求的趋势下，会员经济未来将会释放更大的红利，付费用户也将会是今后电商争夺的关键群体。

记者 吴帅帅 杭州报道

(责编：杨曦、赵爽)