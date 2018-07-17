原标题：“借来的繁荣”总是要还的 美国经济难以绕过“怪圈”

近日，美国国会预算办公室指出，美国公共债务目前占GDP的78%，处于二战结束以来最高水平。国际货币基金组织(IMF)此前预测，2023年美国国债占GDP的比例将超过意大利，位列世界第三。对此，IMF敦促美国调整财政政策，确保国债占GDP之比在可预见的未来逐步下降。

然而，从美国当前的经济发展形态及经济政策取向来看，IMF的敦促可能落空：经粗略计算(包含通胀)，2008年至今，美国国债增速是GDP增速的约4倍；自2017年9月以来，美国国债增长超过1万亿美元；仅今年2月，美国国债就增长了2150亿美元，相当于希腊2017年的GDP。

如此借债后果如何？目前看，美国经济虽然向好，但仍是“借来的繁荣”。低融资成本、高流动性以及近来改革《多德—弗兰克法案》以放松对部分金融机构的监管等，是支撑经济指标和股价的关键。这是美国政府推基建、大减税、猛发债等强刺激使然。但美国制造业采购经理人指数等先行指标一直是不升反降、连月递减，这表明强刺激对促进实体经济发展效果寥寥。

因此，美国金融市场以及经济繁荣之象系于国债泡沫托举起来的“流动性”。流动性长期过剩则经济过热甚至泡沫；流动性不足则经济复苏就可能终结。这是美国过去40年绕不过的“加息—衰退”怪圈。近来，美联储再次加息并打算加快加息频率。这可能再次引发“加息—衰退”怪圈。

纵观历史，美国这一怪圈的“炸弹”并不总是炸到自己，或者并不先使自己受伤。新兴市场和发展中国家往往是第一受害者。前段时间，阿根廷出现货币危机，土耳其里拉、南非兰特等也在贬值。鉴此，不少国家都在提前预防，以免再次遭美加息的池鱼之殃。据美国财政部数据，19个国家4月减持了美国国债。其动机，不外乎获得美元，以保本币稳定。这直接造成美10年期国债收益率罕见触及3%，一定程度上引发市场恐慌。国际市场上美元融资贵现象浮现，考验不少国家的抗风险能力。

目前看，想要避开这个怪圈困难重重：一边是美联储回收流动性，一边是美国政府注入流动性；同时，不少国家还出于自保的考虑抛售美债。那么，试问美联储要怎样加息，才能保证流动性收缩既有利于防止经济过热，又不会导致股市崩盘，还不妨碍政府提振经济？如果加息不足，经济势必过热；如果货币政策收缩过度，或者没有完全考虑到各国在加息时抛售美债的烈度，金融市场势必巨震。政策取舍，可谓很难。

美国国债显然不可能一直这样疯长下去，“借来的繁荣”总是要还的。一旦发债戛然而止，或者利率陡然大升，就会引爆美国国债这个“小炸弹”，进而带动美国私人债务违约，引发股市动荡，美国经济可能重陷衰退。

(责编：杨曦、赵爽)