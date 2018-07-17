房地产税有望加快推出 统计局罕见提及信号不同寻常

正在起草完善方案过程中的房地产税有望加快推出。

7月16日，在2018年上半年国民经济运行情况发布会上，国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，从房地产下一步发展情况来看，中央一方面进一步加强和完善宏观调控，同时，从供给侧进一步发力，包括加快推进房地产税相关政策举措，实现多主体供给、多渠道保障，加快推进租售同权等一系列配套政策的落实，更好地促进房地产平稳健康发展，促进长效机制建设，更好地实现“房子是用来住的而不是用来炒的”（下称“房住不炒”）这样一个基本定位。

国家行政学院经济学部教授冯俏彬告诉第一财经记者，国家统计局发言人以前很少直接提及房地产税，这次明确提出加快推进房地产税相关举措，是一个不同寻常的信号，说明房地产税推出工作正陆续就位。

易居研究院智库中心研究总监严跃进也对第一财经记者表示，在房地产调控供给侧方面，国家统计局明确提到了两类政策，一类是房地产税的政策，一类是租售同权的政策。房地产税的政策出台符合预期，也不排除选择一些地区试点“未来版”房地产政策。而对于租赁市场来说，当前“同权”基本是空白，未来会加快新的政策落地。总体上说国家统计局此类表述依然是围绕在“房住不炒”的概念下进行的。类似概念也有助于形成更好的政策细则落定。

房地产税由于能增加住房持有者成本，因此可以一定程度上遏制肆无忌惮的炒房者，抑制住房投资性需求，降低住房空置率，同时也能发挥一定的收入再分配功能。而且房地产税还能充实地方财政收入，逐步培育成地方主体税种，健全地方税体系。

为落实房住不炒，打破房地产只涨不跌的市场预期，房地产税已经成为房地产市场长效机制的重要组成部分，而且立法速度加快。

在今年“全国两会”上，全国人大会议发言人张业遂表示，房地产税立法是社会普遍关注的一个问题，加快房地产税立法是党中央提出的重要任务，由全国人大常委会预算工作委员会和财政部牵头组织起草，目前正在加快进行起草完善法律草案、重要问题的论证、内部征求意见等方面的工作，争取早日完成提请常委会初次审议的准备工作。

时任财政部副部长史耀斌在“全国两会”答记者问时说，房地产税总体思路就是“立法先行、充分授权、分步推进”。目前相关部门正在设计、完善，同时再进行论证和听取意见。

史耀斌表示，会按照中国的国情出发来合理设计房地产税制度。

“比如说合并整合相关的一些税种，再比如说合理降低房地产在建设交易环节的一些税费负担等。这样的话，使我们设计的房地产税制度能够更加合理、更加公平，既能够起到筹集财政收入的作用，又能够起到调节收入分配、促进社会公平的积极效应。”史耀斌说。

史耀斌目前担任全国人大常委会预算工作委员会主任，而房地产税法草案起草工作正是该委员会重点工作之一。

国家统计局称，2018年1～6月份，全国房地产开发投资55531亿元，其中约七成是住宅投资，同比增长13.6%。下半年房地产投资也有望保持比较快的增速。

(责编：杨曦、赵爽)