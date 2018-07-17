原标题：中国游客取消大量普吉岛酒店预订 短期内赴泰旅游遇冷

泰国当地时间7月5日，搭乘122名中国游客的“凤凰”号和“艾莎公主”号游船在普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，船只发生倾覆并沉没。

据央视网报道，泰国普吉岛沉船打捞工作已经完成，本次事故中“艾莎公主”号上42人悉数获救。“凤凰”号上载有101人，其中87名中国游客中有40人获救、47人死亡。

据泰国《世界日报》报道，泰南酒店业协会会长功萨本月14日透露，受到船难事件影响，中国游客已取消7~8月份期间普吉地区酒店订房7300多个房间，泰国酒店因此损失近140万元人民币。

多位从事东南亚旅游的从业者对《每日经济新闻》记者表示，由于沉船事件，短期内赴泰旅游会有一定影响，但对其他东南亚国家影响有限。

●7000多家预订酒店被取消

据泰国《世界日报》报道，功萨本月14日表示，中国游客取消了7~8月份期间7300多间普吉岛酒店客房预订，泰国酒店业因此损失约700万泰铢(约合140万元人民币)。而普吉地区目前拥有2000多座酒店，客房达10万多个。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，对于酒店退订情况，主要包含以下几个原因：“其一是不合规的旅行社和服务机构肯定没有这类办理资格，所以会有此类退订；其二，此前事件影响情绪，不少游客从情感和实际安全考虑也会退订。”

除此之外，严跃进表示，泰国在此类事件上推卸责任，可能会影响后续游客的相关旅游计划，很多商务条款也会更改，所以实际上会影响旅游，甚至也会影响当前相关国家的房地产业务。

《每日经济新闻》记者致电国内主要旅行平台，试图了解目前赴泰旅游的酒店预订情况。

携程旅游国际酒店预订部门相关人士对记者表示：“有客人来电要求取消或者修改日期之类的，那么我们这边是可以帮客人进行联系的，因为之前的沉船事件，这个是可以协调处理的。”

“有部分客人来这边退订了，不是所有客人都退订了，还是有客人正常去入住。”该人士进一步说明：“大部分客人都预订普吉岛那边的酒店，但因为这件事的原因，相对来说会稍微少一点，因为有些客人会比较担心安全问题。”

随后记者咨询了懒猫旅行海外店，对方发来信息向记者确认，懒猫旅行平台普吉岛暂定7月26日恢复出海，泰国除普吉之外的目的地于7月21日开始可以正常接受预定。

●对东南亚其他国家旅行影响有限

近年来，由于较近的地理位置以及低廉的价格，赴东南亚旅游日益火热。

泰国便是我国出境赴东南亚旅游的热门目的地之一，中国游客增加明显。数据显示，2017年，中国游客赴泰国旅游超980万人次。仅今年1~4月份，中国赴泰国旅游人数就超过410万人次，创下历史新高。

据环球时报援引外媒的报道，泰国旅游和体育部常务次长蓬帕努此前就表示，每年赴泰国旅游的中国游客逾1000万，消费超过5000亿铢(约合1004亿元人民币)，单是普吉岛，每年就吸引300万中国游客前去观光，消费不低于1500亿铢(约合302亿元人民币)。

而当前正值一年一度的暑期旅游旺季，受沉船事件的影响，中国游客赴泰国旅游将呈现怎样的趋势？

据一位多年带旅游团的导游对记者透露：“暑期旺季一般从五一开始，大概会持续到9月底，与中秋和国庆再次形成一波新的旅游高潮。其中七、八月份也会随着各地学生放暑假而带动家庭旅游需求。”

一位国内某大型旅游平台的销售人士告诉《每日经济新闻》记者：“之前暑期去泰国挺多的，今年比较冷门了，赴泰游客相对少了，这个事件多少有影响。”她表示：“东南亚国家中除了泰国，其他国家都还好。”

“7~8月份是旅游的旺季，但是东南亚并不一定，一般泰国的最佳旅游月份是11月到次年4月，6~10月是雨季，但是人也不少，主要是暑假人要多些，还有寒假、国庆节这样的节日。”一位多年从事东南亚带团业务的北京某旅行社相关人士也对记者表示，去东南亚游客相对来说少了，尤其是去泰国的少了一些，但对其他东南亚国家影响有限。

(责编：杨曦、赵爽)