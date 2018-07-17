原标题：住建部要求控制棚改成本

住建部要求控制棚改成本

今年全国棚户区改造已开工363万套

本报讯 记者万静 记者从近日召开的棚户区改造工作吹风会时获悉,截至6月底,全国棚户区改造已开工363万套,占今年目标任务62.5%。住房和城乡建设部指出,未来将在加大棚改配套基础设施建设力度的同时,依法依规控制棚改成本,严禁违规支出。

住建部相关负责人要求,棚改要依法依规控制成本。具体来看,各地要坚持既尽力而为、又量力而行的原则,切实评估论证财政承受能力,不搞一刀切、不层层下指标、不盲目举债铺摊子,进一步合理界定和把握棚改的标准和范围,重点攻坚改造老城区内脏乱差的棚户区和国有工矿、林区、垦区棚户区。而对于棚改货币化安置,这位负责人说,商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方,应有针对性地及时调整棚改安置政策,采取新建棚改安置房的方式；商品住房库存量较大的地方,可以继续推进棚改货币化安置。

(责编：赵爽、杨曦)