发改委：上半年全国全社会用电量同比增长9.4%

人民网北京7月17日电 今日，国家发展改革委就宏观经济运行情况举行发布会，发改委新闻发言人严鹏程介绍，从用电看，上半年全国全社会用电量同比增长9.4%，增速较去年同期提高3.1个百分点。

严鹏程表示，主要介绍以下方面的数据：

第一，上半年电力运行情况。

从发电看，上半年全国发电量同比增长8.3%，增速较1—5月份回落0.2个百分点。6月当月全国发电量同比增长6.7%，保持较快增长态势，其中新能源发电增速明显加快，火电水电增速有所回落，全国核电、风电、太阳能发电同比分别增长了19.3%、11.4%和21.1%；火电同比增长6.3%，增速比上月回落4.0个百分点；水电增长3.7%，回落了3.2个百分点。

从用电看，上半年全国全社会用电量同比增长9.4%，增速较去年同期提高3.1个百分点。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长了10.3%、7.6%、14.7%和13.2%。受经济稳中向好、大部分地区气温较常年偏高等因素影响，6月当月用电量同比增长8.0%，增速同比提高1.5个百分点。

第二，关于固定资产投资项目情况。上半年，国家发改委共审批核准固定资产投资项目102个，总投资2603亿元，其中审批79个，核准23个，主要集中在高技术、社会事业和农林水利等领域。

(责编：李楠桦、赵爽)