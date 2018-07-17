农业农村部：上半年我国农产品市场供给总体充裕

人民网北京7月17日电 （王子侯）今日，农业农村部就上半年重点农产品市场运行情况举行新闻发布会。农业农村部市场与经济信息司司长唐珂在会上表示，2018年上半年，我国农产品市场供给总体充裕，多数农产品价格呈持续下跌走势。

唐珂介绍，6月份我国“农产品批发价格200指数”为98.37（以2015年为100），虽然同比高3.71个点，但比1月份下跌了7.98个点。分品种看：稻谷、小麦受最低收购价下调影响，价格稳中有跌。6月份，早籼稻收购均价每斤1.23元，比1月份跌5.4%，同比跌3.9%；晚籼稻1.30元，比1月份跌5.1%，同比跌5.1%；粳稻1.49元，比1月份跌1.3%，同比跌3.2%。郑州粮食批发市场普通小麦价格每斤1.19元，比1月份跌7.0%，同比涨1.0%；优质麦每斤1.29元，比1月份跌8.5%，同比涨0.2%。

玉米消费旺盛，价格总体先涨后跌。6月份，产区玉米批发月均价每斤0.89元，环比跌0.5%，比1月份涨0.8%，同比涨7.7%。去年秋季玉米上市后价格保持强势，主要原因是我国玉米结构调整成效明显，下游需求被充分激活，产需开始出现缺口。

国产大豆产量增加，价格持续下跌后企稳。去年国产大豆生产继续恢复性增长。受产量增加影响，去年秋季大豆上市后价格持续走低。今年春节后，受国家储备大豆收购价每吨小幅上调50-80元支撑，以及吉林省、黑龙江省发布大豆加工企业收购加工补贴政策拉动，国产大豆市场价格小幅回升，但总体保持弱势运行。6月份，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤1.80元，比去年大豆上市初期跌8.2%，同比跌11.2%；山东国产大豆入厂价每斤2.05元，比去年大豆上市初期跌6.0%，同比跌11.8%。

生猪产能阶段性过剩，价格大幅下跌后反弹。受市场供需宽松的基本面影响，今年春节后猪价下跌快、跌幅大，5月底以来过剩局面有所缓和，价格止跌反弹。6月份，全国猪肉批发均价每公斤16.63元，比1月份跌20.6%，环比涨4.2%，同比跌16.6%。

“菜篮子”产品季节性波动，跌的多、涨的少。春节后蔬菜价格总体保持季节性下行态势，价格变化基本符合往年规律。6月份，农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价每公斤3.48元，环比跌1.7%，同比涨9.4%。部分地区个别蔬菜品种出现滞销，大蒜受面积、单产增加影响，新蒜上市后价格出现跌幅较大情况。春节过后肉类总体处于消费淡季，牛羊肉、禽肉市场供需关系阶段性宽松，价格环比持平略跌，同比处于较高水平。原料奶收购价连续6个月环比小幅下跌。水果、鸡蛋、马铃薯等少数鲜活农产品受天气等因素影响，价格出现不同程度上涨，但菠萝、荔枝等部分水果品种主产区出现了价格大幅下跌和滞销情况。

“从下半年走势看，受供需基本面、政策调整和国内外市场联动等因素影响，我国农产品市场走势存在较大不确定性，特别是夏秋季节是我国多数农产品的上市旺季，市场供给压力明显增大。”唐珂表示，农业农村部将会同有关部门加强产销对接、信息引导和市场调控，多措并举促进农业生产和市场稳定，也希望广大农民朋友密切关注市场行情，合理安排生产和农产品销售，有效防范市场风险。

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