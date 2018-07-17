【中国经济半年报】全球经济学家看中国经济：稳健有韧性

央视网消息：上半年中国经济呈现“宏观稳 中观进 微观好”的特点。而全球权威的经济机构和经济学家们又如何看待中国经济上半年的成绩？记者采访了世界银行、经合组织、毕马威、渣打银行等国际组织以及外资机构的经济学家，他们对上半年的中国经济总体表现，用了“有韧性”“稳健”这样的词来定性。
世界银行驻华高级经济学家米莉莎表示，中国经济在过去几个季度一直保持着韧性，这支撑着中国经济的强劲增长。新经济这一部分对（中国）经济增长的贡献越来越大，如果去看高端制造业的话，增长的速度要比其它一些工业部门快。IT服务业中的软件开发增长速度达到了两位数，尽管占经济总量比重还很小，但是它们对增长的贡献在不断提高。
渣打银行研究部中国经济高级分析师申岚：我国经济在上半年还是保持着一个平稳运行的态势，同时在经济结构上也有一定的改善。服务业的生产指数在今年上半年都保持了8%（及）以上的高速增长，另外从消费对整个GDP的贡献率来看，一季度也是达到了70%以上的一个历史高点。
毕马威中国首席经济学家康勇：我觉得中国上半年的经济发展还是比较稳健的，中国的消费对经济的贡献是越来越大的。制造业投资，特别是民间资本投资的增速在企稳回升。民间固定资产投资占整体投资，比例是60%。它对整个固定资产投资，包括经济增长的作用是非常大的。
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