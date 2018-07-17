烟草局：落实目标任务 稳步推进烟叶流通环节改革

人民网北京7月17日电 （朱江）据国家烟草局网站消息，近日，国家烟草专卖局印发通知，要求行业各单位抓住重点工作，落实目标任务，稳步推进烟叶流通环节改革。

通知提出了改革的总体要求：要以品牌原料需求为导向，深化工商协同互动，落实专业分级，规范散叶收购，实施原收原调，建立贯穿农商工全供应链的原料质量管理体系，稳步提升等级质量和包内纯度。拓展现代物流信息技术与烟叶生产、复烤加工、工业仓储、卷烟投料融合的广度和深度，打通复烤数采链条，提高烟叶流通各环节全要素生产率。创新采收烘烤、收购成包、仓储备货、验货调运、复烤加工模式，推进模块配方和均质加工，优化加工物流和库存结构，提高烟叶资源利用率。

通知明确了改革的重点工作：一要推广专业化采烤，降低农户烟叶损耗；二要落实专业分级，保障烟农交售纯度；三要抓实散叶收购，提升收购管理水平；四要实施原收原调，规范企业购销经营；五要构建贯穿农商工全供应链的原烟产品质量管理体系，推动烟叶高质量发展；六要推进集中打叶和均质加工，优化加工资源配置；七要完善打叶复烤企业烟叶自营加工机制，提高烟叶资源利用率；八要强化信息支撑，推进烟叶全生命周期管理；九要加强烟叶供给侧和需求侧协调互动，缓解等级结构矛盾。

通知强调，行业各单位要切实强化保障措施，确保改革各项举措落实到位。一要加强组织领导。高度重视烟叶流通环节改革的重要性和必要性，抓紧制定实施方案，完善细化政策措施；成立改革工作领导小组，形成主要领导亲自部署、分管领导靠前指挥、经办人员一线践行的运行机制；积极开展烟叶流通环节改革政策宣传，积极推广先进经验和做法，发挥好改革试点的示范突破带动作用。二要强化监督考核。梳理现有专业分级、对样收购、成包标识、仓储备货、交接验收、选叶加工等环节的监督管理办法和业务流程，建立健全一套系统、规范、适用的烟叶流通环节监督管理体系；领导小组要根据工作任务下设若干专项小组，负责制订分阶段工作目标和考核指标，狠抓工作落实和监督考核；注重质量控制，强化对新烟制样、专业分级、对样收购、成包标识、仓储备货、交接验收、选叶加工全过程烟叶质量的监督与管理，确保等级质量保持平稳。

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