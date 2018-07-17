想了解中国经济发展态势？这十组数据你得读懂

国家统计局16日发布国民经济半年报。“新华视点”记者根据其中的重要数据，结合相关部门近日发布的同期各领域数据，观察中国经济正呈现哪些发展态势。

数据1——GDP：增长6.8%，折射中国经济韧劲十足

初步核算，上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，连续12个季度保持在6.7%至6.9%的中高速区间。

国家统计局新闻发言人毛盛勇说，中国经济延续了总体平稳、稳中向好发展态势。他以“异常复杂严峻”描述上半年国内外环境。在此背景下，6.8%的增速尤为可贵，折射出中国经济韧劲十足。

数据2——财政收入：增长10.6%，运行将继续保持平稳

上半年，全国一般公共预算收入104331亿元，同比增长10.6%。其中，税收收入91629亿元，同比增长14.4%;非税收入12702亿元，同比下降10.8%。

财政收入实现两位数增长，体现我国经济“稳”的态势稳固。税费升降之间，印证经济结构优化、降费措施持续发力。财政部国库司负责人娄洪预判，下半年财政收入增速将有所放缓，但总的看，财政收入运行将继续保持平稳。

数据3——居民收入：实际增长6.6%，与经济增长基本同步

上半年，全国居民人均可支配收入14063元，同比名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.6%，显示居民收入与经济增长基本同步。

值得一提的是，城乡居民人均收入倍差2.77，比上年同期缩小0.02，城乡收入差距继续缩小。

数据4——消费：对经济增长贡献率达到78.5%，基础性作用进一步增强

上半年，全国居民人均消费支出9609元，同比名义增长8.8%，比一季度加快1.2个百分点，扣除价格因素实际增长6.7%，加快1.3个百分点。消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高14.2个百分点，消费的基础性作用进一步增强。

上海财经大学电子商务研究中心主任劳帼龄认为，在跨境电商综合试验区扩围等扩大开放政策带动下，人民群众消费升级需求将得到更好满足，新动能将更好成长。

数据5——失业率：连续3个月低于5%，市场整体就业环境较好

就业乃民生之本。数据显示，全国城镇调查失业率连续3个月都低于5%，5、6月份是4.8%，这是2016年国家统计局建立全国劳动力月度调查制度以来的最低水平。

二季度末，外出务工农村劳动力总量18022万人，比上年同期增加149万人，增长0.8%。外出务工劳动力月均收入3661元，同比增长7.5%，市场整体就业环境较好。

数据6——外贸：顺差收窄26.7%，呈现有序转换提质增效态势

上半年，我国货物贸易进出口总值14.12万亿元，增长7.9%;贸易顺差9013.2亿元，同比收窄26.7%。这是自2016年第三季度起，我国贸易顺差连续第8个季度呈现同比收窄态势。

对外经贸大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉认为，贸易顺差连续收窄是我国宏观经济变化的必然结果。应该看到，我国外贸增长动能呈现有序转换、提质增效态势，部分装备制造产品出口、优质消费品进口保持良好增势。

数据7——物价：CPI温和上涨2%，整个市场供求基本平衡

上半年，全国居民消费价格指数(CPI)上涨2.0%，涨幅比一季度回落0.1个百分点，呈现温和上涨态势，说明整个市场供求基本平衡。全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨3.9%，涨幅比一季度扩大0.2个百分点，较上年同期回落2.7个百分点。

毛盛勇认为，3.9%的PPI涨幅一方面能够保证工业企业利润保持比较合理的增长速度，同时也有利于减轻对下游产品的成本传导压力。

数据8——实体经济：制造业投资同比增长6.8%，保持强劲增长势头

实体经济是经济运行的晴雨表。今年上半年，制造业投资同比增长6.8%，增速连续3个月回升，比一季度加快3.0个百分点，显示实体经济稳健运行的良好态势。

伴随供给侧结构性改革的推进，新供给依然保持强劲增长势头。上半年工业领域高技术产业、装备制造业和战略性新兴产业增加值分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。

“代表新一轮技术革命和产业变革方向的新产业不断壮大，对经济社会发展全局的带动引领作用正逐步增强。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生说。

数据9——服务业：同比增长8.0%，经济增长压舱石作用继续巩固

上半年，全国服务业生产指数同比增长8.0%，增速比一季度回落0.1个百分点，仍然保持较快增速。服务业对经济增长的贡献持续提升，今年上半年达到60.5%，比上年同期提高了1.4个百分点。

在服务业整体支撑作用不断提升的同时，新兴服务业蓬勃发展。今年前5个月，规模以上战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业营业收入分别增长18.1%、17.5%和15.4%，分别比去年同期加快2.4、5.0和4.5个百分点。

数据10——创新创业：日均新设企业1.81万户，营商环境和创新环境进一步优化

今年上半年，我国新设市场主体998.3万户、新设企业327.4万户，同比增长均为12.5%;日均新设企业达1.81万户。同期，我国发明专利申请量达75.1万件，发明专利授权21.7万件;知识产权保护力度进一步加强，全国专利行政执法办案总量同比增长29.5%，营商环境和创新环境进一步优化。

世界银行中国局首席经济学家李伟乔说，中国近期频繁推出扩大开放、改善营商环境的举措，这有助于打消外界对投资中国的顾虑，维护正常多边贸易体系。

记者刘红霞、安蓓、甘泉、吴慧珺

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