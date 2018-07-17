民航局：坚守飞行安全底线 确保人民群众生命财产安全

人民网北京7月17日电 （记者乔雪峰） 记者从中国民用航空局获悉，7月16日，民航局召开全行业航空安全电视电话会议，深入分析当前行业总体安全形势，通报近期发生的典型不安全事件，并就做好下一阶段安全工作进行部署。

民航局副局长李健表示，2018年上半年，在飞行小时数同比增长10.2%的情况下，运输航空实现了事故征候、责任原因事故征候和责任原因严重事故征候等三大万时率指标的整体下降，为民航安全发展提供了保障。

就做好下一阶段的安全工作，李健提出五点要求。一是警钟长鸣，坚持生命至上、安全第一。各级领导干部要切实贯彻落实习近平总书记“要坚持安全底线，对安全隐患零容忍”的重要批示精神，进一步强化安全红线和底线意识，切实增强安全工作的紧迫感和责任感；把事件当作事故来看待，切实举一反三、引以为戒，深刻吸取教训并改进工作；加强隐患排查，强化综合治理，狠抓队伍整顿和“三基”建设要求，坚守飞行安全底线，确保人民群众生命财产安全。

二是严管厚爱，切实加强飞行队伍建设。各航空公司要认识到“过硬的作风是保证航空安全的关键”的深刻内涵，克服“自我感觉良好”的经验主义，克服“先技术、后作风”的错误观念，克服作风建设是“被动管理”的误区，克服作风建设“形式大于内容”的错误方法，在作风建设的“形式”“行动”上抓落实，抓出实效。

三是筑牢基础，切实加强理论技术培训。安全管理要继续重点关注关键岗位技术人员，各航空公司要继续完善安全政策、加强理论培训，在帮助飞行队伍树立统一的、正确的飞行理念和操作标准基础上，认真评估训练机制的效能。

四是综合治理，提升系统安全保障能力。要深刻认识到民航生产运行链条的各个基础环节都是保障安全的重点，提升运行控制、空管、机场等方面的能力，弘扬工匠精神，加强班组建设，围绕安全运行保障效能的提升，抓基层、打基础、苦练基本功，在各班组、各单位之间形成互补、协调、可靠的安全链条。

五是突出风险管控，立即开展为期3个月的安全大检查。各地区、各单位要周密部署安全检查工作，真正做到严字当头、实字托底、细字铸体，以对安全隐患零容忍、眼睛里不容沙子的态度，全面查找各单位在安全思想认识、规章责任落实、安全风险防控、理论技术培训、飞行作风和队伍稳定等方面存在的隐患和问题，将民航安全工作做得更加扎实牢靠。

李健最后强调，当前正值雷雨季节和生产旺季，各级领导干部要切实抓好安全生产的组织领导，在安全生产与效益面前保持清醒的头脑，处理好四个关系，杜绝超标准运行,杜绝超能力组织生产。各地区管理局、监管局要以“宁做恶人、不做罪人”的决心和“保一方平安”的担当精神，落实好安全监管责任，为民航实现高质量发展提供坚实有力的保障。

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