税务总局：上半年税收优惠政策落地及时 有效助力社会经济发展

人民网北京7月17日电（记者孙博洋） 17日上午，国家税务总局召开新闻发布会，介绍了上半年税收工作情况。会上，国家税务总局发布数据显示，上半年，财税部门出台了20余项税收优惠政策，涉及多个方面，有效助力社会经济发展。
国家税务总局办公厅副主任付树林表示，上半年，财税部门出台了20余项税收优惠政策，内容涵盖促进实体经济发展、支持“大众创业、万众创新”、扶持民生领域发展等多个方面。例如，出台物流、文化、动漫、集成电路生产等行业性减税政策，提高企业新购进设备、器具税前扣除单位价值上限，提高企业职工教育经费税前扣除限额等一系列优惠政策。
据付树林介绍，1-5月，支持小微企业发展税收优惠政策减税943亿元，增长25%，有力推动了“大众创业、万众创新”；鼓励高新技术企业税收优惠政策减税2886亿元，增长46%，较好减轻了创新型市场主体负担，增强了企业发展新动能；支持生态文明建设相关税收优惠政策减税536亿元，增长30%，有效助推了经济社会生态协调发展。
此外，今年3月28日，国务院常务会议推出了深化增值税改革的三项重大改革举措，并决定从2018年5月1日起实施。
国家税务总局货物和劳务税司司长王道树表示，税务总局坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，采取有力措施，统筹推进深化增值税改革相关工作。目前，深化增值税改革运行平稳，效应逐步显现。
据王道树介绍，截至5月31日，增值税税率调整共涉及增值税一般纳税人895万户，与税率调整前相比，改革首月实现净减税348亿元，减税幅度8.57%。税率下调后，原适用17%、11%税率的行业，如制造业、交通运输业、建筑业等普遍减税，其中制造业减税获益最大。改革首月，制造业增值税一般纳税人252万户，与税率调整前相比，整体实现净减税141亿元，减税幅度8.77%，减税金额占到所有行业减税总额的40.7%；交通运输业和建筑业也减税明显，交通运输业增值税一般纳税人21万户，减税幅度11.38%；建筑业增值税一般纳税人44万户，减税幅度7.48%。
王道树表示，下一步，税务总局将在前期改革稳步推行的基础上，继续发扬工匠精神，善始善终，善作善成，把握重点，继续扎实推进改革工作，全面落实减税要求，把党中央、国务院的减税大礼包不折不扣地送到每一位纳税人手中。
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