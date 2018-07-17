上半年“税收账本”看中国经济：发展质效提升 内需旺盛

人民网北京7月17日电（记者孙博洋） 17日上午，国家税务总局召开新闻发布会，介绍了上半年税收工作情况。会上，国家税务总局发布数据显示，2018年上半年，全国税务部门组织税收收入（已扣减出口退税）完成81607亿元，同比增长15.3%。上半年累计办理出口退税7800亿元，增长7.3%。

国家税务总局收入规划核算司副司长郑小英表示，今年以来，随着供给侧结构性改革不断深入，我国经济发展延续稳中向好态势。而这些经济发展亮点在税收收入情况中体现在以下几个方面：

一是税收收入形势总体较好，反映经济质效继续提升。上半年，全国税务部门组织税收收入增长15.3%，比上年同期增速提高6.4个百分点。同时，与企业盈利水平相关的企业所得税增长13.5%，反映经济发展质效继续提升。

二是工业和服务业税收收入均较快增长，反映产业发展协调性增强。上半年，工业和服务业税收收入增速分别为14.7%和13.2%。其中，随着供给侧结构性改革深入推进，部分行业产能过剩问题逐步缓解，工业税收走出2016年的下降局面，自2017年起连续6个季度增长超过10%；服务业税收收入近年来一直保持较快增长势头，2017年以来连续6个季度增速在10%以上，反映我国经济转型升级态势明显。

三是新兴产业税收收入增长形势较好，反映经济新动能茁壮成长。上半年，新兴产业税收收入继续较快增长。其中，软件和信息技术产业税收收入继2016年以来连续9个季度增速超过30%之后，今年上半年仍然增长29.3%。科研和技术服务业税收收入增长26.5%，其中研究和试验发展服务业税收收入增长19.6%，显示基础研究行业迅速发展。

四是消费类税收收入持续快速增长，反映国内需求较为旺盛。上半年，零售业税收收入增长20.5%，延续了2017年以来的较高增速，住宿餐饮业税收收入增长8.6%，走出了前几年的低迷状态，反映居民消费较为旺盛。

五是四大板块税收收入均平稳较快增长，反映区域协调发展态势较好。上半年，东、中、西和东北四大板块地区税收收入分别增长13.3%、19.5%、19.7%、10.9%。与2017年相比，四大板块税收收入增速均明显提高，其中东部地区税收规模较大，但仍达到了两位数的较快增速；中、西部地区发展势头迅猛，税收收入增速均接近20%；东北地区税收收入也较2017年提高了3.9个百分点，进一步缩小了地区差距。

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