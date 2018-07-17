农业农村部：全年猪价或总体处于下降通道

农业农村部通报重点农产品市场运行情况。
人民网北京7月17日电 （记者李彤）今日，农业农村部举行新闻发布会，通报上半年重点农产品市场运行情况。市场与经济信息司司长唐珂在回答人民日报记者提问时表示，2018年猪价或总体处于下降通道，呈低位震荡走势。国庆、中秋消费旺季可能出现阶段性上涨。建议养殖户特别是中小规模户密切关注市场行情，合理安排补栏、出栏，避免生产的盲目性。
附：问答实录
[人民日报记者]:5月底全国猪肉价格出现了止跌回升走势。请问这种反弹走势能否持续？请预测一下，全年猪肉价格的走势？
[唐珂]:今年以来猪肉价格波动较大，各方关注度都很高。5月底以来，随着压栏大猪逐步上市消化，生猪阶段性供给过剩局面有所改善，猪价在持续大幅下跌后有所反弹。
据农业农村部监测，6月份全国猪肉批发均价每公斤16.63元，环比涨4.2%，同比仍低16.6%。这种反弹能否持续，关键还是要看供需基本面。据农业农村部400个县生猪监测点数据，2018年5月生猪存栏量环比减1.9%，同比减2.0%，能繁母猪存栏环比减2.5%，同比减3.9%，但平均每头能繁母猪能够提供的有效仔猪数由2015年15头左右提高至20头以上，所以产能总体仍处于较高水平。
2018年1-4月份规模以上生猪屠宰企业屠宰量累计为8071万头，同比增18.6%，猪肉市场供给充足。
因此，我们仍维持在一季度市场信息发布会时所做的判断，即今年全年猪价将总体处于下降通道，呈低位震荡走势，国庆、中秋消费旺季可能出现阶段性上涨。建议养殖户特别是中小规模户密切关注市场行情，合理安排补栏、出栏，避免生产的盲目性。
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