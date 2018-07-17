全国食用农产品市场价格指数结束连续5周下降态势

人民网北京7月17日电 （孙阳）据商务部监测，上周（7月9日至15日）全国食用农产品市场价格指数比前一周上涨0.8%，结束连续5周下降态势；生产资料市场价格指数比前一周上涨0.2%。

食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格为每公斤3.72元，比前一周上涨2.5%，其中菠菜、菜花、黄瓜价格涨幅居前，比前一周分别上涨11.6%、8.7%和8.2%。肉类批发价格继续上涨，其中猪肉、牛肉、羊肉价格分别为每公斤18.59元、52.57元和49.12元，比前一周分别上涨3%、0.3%和0.3%。水产品批发价格小幅上涨，其中小黄鱼、鲫鱼、大黄鱼价格涨幅居前，比前一周分别上涨1.9%、1.1%和0.7%。粮食批发价格略有回升，其中大米价格比前一周上涨0.4%，面粉价格与前一周基本持平。禽产品批发价格略有波动，其中白条鸡、白条鸭价格分别为每公斤15.71元和17.24元，均比前一周上涨0.3%；鸡蛋价格为每公斤8.4元，比前一周下降0.2%。食用油批发价格基本平稳，其中菜籽油价格比前一周上涨0.1%，大豆油价格比前一周下降0.1%，花生油价格与前一周基本持平。

生产资料市场：钢材价格比前一周上涨0.5%，其中螺纹钢、高速线材、普通圆钢、热轧带钢价格分别为每吨4108元、4207元、4227元和4204元，分别上涨0.9%、0.8%、0.5%和0.5%。橡胶价格上涨0.2%，其中合成橡胶价格上涨0.8%，天然橡胶价格下降0.2%。煤炭价格下降0.1%，其中动力煤、无烟煤价格分别为每吨599元和862元，分别下降0.2%和0.1%，炼焦煤价格为每吨759元，上涨0.1%。化肥价格下降0.2%，其中尿素、三元复合肥价格分别下降0.3%和0.1%，氯化钾、磷酸二铵价格均保持平稳。基础化学原料价格下降0.3%，其中纯碱、硫酸价格分别下降2.4%和0.5%，烧碱、甲醇价格分别上涨0.9%和0.6%。有色金属价格下降1.5%，其中锌、铅、铜价格分别下降3.6%、3.3%和2.1%，镍、锡、铝价格分别上涨0.6%、0.4%和0.3%。

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