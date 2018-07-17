商务部：我国对外投资合作处于较为活跃区间

人民网北京7月17日电 （孙阳）2018年上半年，我国境内投资者共对全球151个国家和地区的3617家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资571.8亿美元，同比增长18.7%。对外承包工程完成营业额727.6亿美元，同比增长8.1%；新签合同额1067.4亿美元，同比下降13.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员21.8万人，6月末在外各类劳务人员99.6万人，较去年同期增加7.8万人。

商务部合作司负责人指出，2018年上半年，对外投资合作保持平稳健康发展，主要呈现以下特点：

一是对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进。上半年，我国企业对“一带一路”沿线的55个国家有新增投资，合计74亿美元，同比增长12%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额477.9亿美元，占同期总额的44.8%；完成营业额389.5亿美元，占同期总额的53.5%。在24个“一带一路”沿线国家在建境外经贸合作区82家，新增投资25.9亿美元，占我国境外经贸合作区新增总投资的87%；上缴东道国税费3亿美元，占比71.4%。

二是对外投资方式创新显现，跨境并购为主要手段。上半年，对外投资出现了绿地投资、收购并购、联合投资、实物投资、股权置换、返程投资等多种形式。其中，在跨境并购方面，有关企业共实施并购项目140起，分布在全球41个国家和地区，涉及国民经济16个行业大类，实际交易总额261.1亿美元，主要分布在制造业和采矿业。

三是对外投资行业结构持续优化，非理性投资得到有效遏制。上半年，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、采矿业以及批发和零售业，占比分别为32.6%、15.8% 、11.5%和9.5%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。

四是境外经贸合作区建设成效显著，促进我国与东道国共同发展。截至2018年上半年，我国企业共在46个国家建设初具规模的境外经贸合作区113家，累计投资348.7亿美元，入区企业4542家，上缴东道国税费28.6亿美元，为当地创造就业岗位28.7万个。

五是对外承包工程新签大项目多，带动出口作用明显。上半年，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目356个，合计905.5亿美元,占新签合同总额的84.8%。对外承包工程带动货物出口89.9亿美元，同比增长23.1%。

2018年上半年，相关主管部门共备案或核准对外投资企业3743家，中方协议投资额682.5亿美元。其中备案或核准非金融类对外投资企业3719家，中方协议投资额632.7亿美元；备案或核准金融类对外投资企业24家，中方协议投资额49.8亿美元。

商务部宏观监测显示，2018年上半年，中国对外投资总体处于较为活跃的区间。

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