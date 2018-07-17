原标题：张长虹：金融信息是世界性的符号 企业间应加强合作

经济日报-中国经济网北京7月3日讯 今日，由国家互联网信息办公室信息服务管理局指导，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、中国互联网发展基金会联合主办，中国经济网承办的“2018中国金融信息服务发展高峰论坛”在京召开，此次论坛的主题是“服务金融 防范风险”。

上海大智慧股份有限公司创始人张长虹。中国经济网记者王泽彪/摄

上海大智慧股份有限公司创始人张长虹就金融信息服务与“一带一路”发表了主题演讲。张长虹表示，金融信息是世界性的符号，互通的金融信息帮助我国和“一带一路”沿线其他国家更好地相互理解。

张长虹指出，企业要想在国际上提供更好的金融信息服务，需要在国内打好根基。目前国内大量的信息数据壁垒已经破除，银行间市场、外汇市场的透明度提升，极大提升了企业在国际上的竞争力。

张长虹表示，我国的金融信息服务行业已经出现了不少有规模、有特色资源的企业，信息类企业、媒体、市场化企业之间，应该加大合作力度，建造更适合当前互联网发展速度的商业模式，聚集各方力量共同发展。

(责编：李楠桦、杨曦)