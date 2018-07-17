李润东：金融科技极大地改变了金融行业版图

经济日报-中国经济网北京7月3日讯 今日，由国家互联网信息办公室信息服务管理局指导，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、中国互联网发展基金会联合主办，中国经济网承办的“2018中国金融信息服务发展高峰论坛”在京召开，此次论坛的主题是“服务金融 防范风险”。
光大金控资产管理有限公司资产管理部副总经理李润东。中国经济网记者张相成/摄
光大金控资产管理有限公司资产管理部副总经理李润东就"金融科技与金融风险防范"发表了主旨演讲，他认为金融科技可以通过更有效更高效地收集处理信息，促进金融实现资源配置的功能，防范金融风险;同时金融有效为实体经济配置资源，需要依靠金融科技更多更准确纳入来自实体经济的信息。
金融科技角度看，李润东称，过去新技术只是为金融提供服务，并没有形成一个独立的产业，现在形成一个专门的产业，包括互联网巨头，应用自己拥有大量的数据和强大的算法优势自己开展金融业务，极大地改变了金融行业的版图。
信息方面，李润东表示，更充分的有效信息有助于提高市场有效性，能够降低金融风险，就是在于它能给金融资产提供定价。
对于如何使得金融信息在金融业发挥更大的作用、产生更大的价值，李润东称，需要使原来的信息互联网转变成价值互联网，在互联网上不光传递信息，也传递价值。要实现这一点，区块链提供了可能的技术手段，但区块链刚刚开始，信息共享也需要不断的探索。
央企纷纷回应审计报告：高度重视 积极整改 人民网北京6月21日（记者 李楠桦）昨日，审计署公布对35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告，部分央企随即针对审计发现的问题在官网发布整改情况。 审计署企业审计司主要负责人介绍，2017年5月至6月，审计署对35户中央企业…【详细】
韩长赋：设立“中国农民丰收节” 给农民一个专属节日 人民网北京6月21日电 （记者蒋琪）近日，经党中央批准、国务院批复，自2018年起，将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。农业农村部部长韩长赋表示，“中国农民丰收节”是亿万农民庆祝丰收、享受丰收的节日，也是五谷丰登、国泰民安的生动体现。设…【详细】
7月1日起中国移动取消国内流量“漫游”费 人民网北京6月22日电 （朱江）记者从中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）获悉，今日上午，中国移动发布关于取消流量“漫游”费的公告，公告显示，自2018年7月1日起，中国移动取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量(不…【详细】
前5月国企营业总收入逾22万亿元 同比增长10.2% 人民网北京6月22日电 （朱江）据财政部网站消息，2018年1-5月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”)经济运行态势良好。偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利…【详细】