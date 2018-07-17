原标题：李润东：金融科技极大地改变了金融行业版图

经济日报-中国经济网北京7月3日讯 今日，由国家互联网信息办公室信息服务管理局指导，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、中国互联网发展基金会联合主办，中国经济网承办的“2018中国金融信息服务发展高峰论坛”在京召开，此次论坛的主题是“服务金融 防范风险”。

光大金控资产管理有限公司资产管理部副总经理李润东。中国经济网记者张相成/摄

光大金控资产管理有限公司资产管理部副总经理李润东就"金融科技与金融风险防范"发表了主旨演讲，他认为金融科技可以通过更有效更高效地收集处理信息，促进金融实现资源配置的功能，防范金融风险;同时金融有效为实体经济配置资源，需要依靠金融科技更多更准确纳入来自实体经济的信息。

金融科技角度看，李润东称，过去新技术只是为金融提供服务，并没有形成一个独立的产业，现在形成一个专门的产业，包括互联网巨头，应用自己拥有大量的数据和强大的算法优势自己开展金融业务，极大地改变了金融行业的版图。

信息方面，李润东表示，更充分的有效信息有助于提高市场有效性，能够降低金融风险，就是在于它能给金融资产提供定价。

对于如何使得金融信息在金融业发挥更大的作用、产生更大的价值，李润东称，需要使原来的信息互联网转变成价值互联网，在互联网上不光传递信息，也传递价值。要实现这一点，区块链提供了可能的技术手段，但区块链刚刚开始，信息共享也需要不断的探索。

(责编：李楠桦、杨曦)