凡普金科白柏：在获客和风控上互联网给企业带来优势

经济日报-中国经济网北京7月3日讯 今日，由国家互联网信息办公室信息服务管理局指导，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、中国互联网发展基金会联合主办，中国经济网承办的“2018中国金融信息服务发展高峰论坛”在京召开，此次论坛的主题是“服务金融 防范风险”。
凡普金科副总裁白柏。中国经济网记者张相成/摄
凡普金科副总裁白柏就"金融科技与金融风险防范"发表了主旨演讲，他表示，互联网给企业带来两大优势，一在快速成长获客，二在风控。
在获客方面，白柏表示，爱钱进从2014年到2017年能快速增长，正是基于数据分析、大数据的模型去做的获客。
风险防控方面，白柏表示，一个好的风控模型，不单单是辨识一个新进客户是不是有欺诈行为这么简单，而是多方面判断这个用户是不是优质用户，看这个用户是不是下载了很多同业的借款软件、很多彩票游戏或者赌博游戏，这都是最基本的对于一个简单用户的分析。在客户进来的时候，就要判断他的还款意愿有多强。
白柏称，随着整个金融科技的发展和应用，如果监管上能够把数据共享，未来可能行业还是一片朝阳。
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