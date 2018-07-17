原标题：周涛：万得在助力风险化解方面主要做了三个事

经济日报-中国经济网北京7月3日讯 今日，由国家互联网信息办公室信息服务管理局指导，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、中国互联网发展基金会联合主办，中国经济网承办的“2018中国金融信息服务发展高峰论坛”在京召开，此次论坛的主题是“服务金融 防范风险”。

万得资讯执行总裁周涛。中国经济网记者王泽彪/摄

万得资讯执行总裁周涛出席论坛并发表主题演讲。他表示，在助力风险化解方面，万得主要做了三个事。

第一个事是助力私募信息化的建设。万得过去三年推出了一个私募的启航和领航计划，只要在协会注册，规模小于一个亿的私募可以免费享受万得的移动金融终端的支持，同时享受最新的云资管的服务，协助了私募行业的发展。

第二个事是服务“一带一路”。万得作为信息的资讯厂商，在2016年已经完成了“一带一路”数据库和系统的建设，包含65个国家，20万个指标、2万多个研报，按照政策、法规、新闻以及项目等，建立了一个完善的数据库，为走出去的国有企业和私营企业提供服务。

第三个事是关于债券违约预警。万得通过人工智能的技术，对来自法院、工商等部门的各种数据做了整合，推出风险预警模块，从实际的效果来看，是起到了非常好的预测风险的作用。

此外，周涛针对加强金融信息服务建设提出了两个建议，一是建议加强数据的开放，二是建议政府部门对整个产业有产业体系建设的思路。

(责编：李楠桦、杨曦)