原标题：朱勤：互联网金融帮助金融机构提升服务、防范风险

经济日报-中国经济网北京7月3日讯 今日，由国家互联网信息办公室信息服务管理局指导，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、中国互联网发展基金会联合主办，中国经济网承办的“2018中国金融信息服务发展高峰论坛”在京召开，此次论坛的主题是“服务金融 防范风险”。

光大证券股份有限公司董事会秘书朱勤。中国经济网记者王泽彪/摄

光大证券股份有限公司董事会秘书朱勤出席论坛并发表主题演讲。朱勤主要介绍了在当前互联网金融发展形势下，证券行业所面临的机遇和挑战。

首先，券商传统的资本中介服务模式正在逐渐弱化，以互联网为载体的服务模式成为主流。第二，以互联网金融为主的新型券商通过低佣金的方式快速抢占市场份额，行业竞争日趋激烈。第三，互联网金融技术的应用加大了证券行业风险防范的难度，出现了基于信息技术导致的技术风险、系统安全风险以及虚拟金融服务附带的信用风险等。

朱勤同时表示，互联网金融给券商行业带来了风险，同样也带来了机遇。

首先是为证券行业的经营发展带来了很大的便利，互联网模式降低了投资者的信息获取和投资交易的难度，同时也提升了投资者交易的频率，为券商突破地域的限制、开展全方位的经营服务提供了很好的条件。

其次，互联网金融改变了传统以网点为核心的经营模式，实现了线上和线下相结合的双轮驱动的服务模式。相比较商业银行和保险公司，券商在卖方研究、资产的定价以及在衍生品的产品方面的优势将会明显，通过互联网金融可以为客户提供一站式的金融服务，满足不同客户多样化的需求。

最后，券商利用互联网金融的优势，通过精准营销、个性化推荐等手段，为客户提供一系列创新的金融产品和金融服务。

朱勤表示，券商作为金融服务机构，互联网金融的本源还在利用技术，来提升金融服务的能级，同时有效的防范风险，而不是赚取更多的利润。

(责编：李楠桦、杨曦)