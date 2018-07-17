重磅！上半年中国经济“成绩单”出炉，四大亮点10组数据与你有关

今天上午，国家统计局公布多项宏观经济数据。2018年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，国民经济运行延续总体平稳，稳中向好的发展态势。

初步核算，上半年国内生产总值418961亿元，同比增长6.8%。其中，第一产业同比增长3.2%，第二产业增长6.1%，第三产业增长7.6%。

上半年，农业生产形势较好，工业生产运行平稳，企业效益明显改善，上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.7%。

上半年，国内固定资产投资同比增长6.0%，其中，制造业投资增长6.8%，增速连续三个月回升。市场销售持续活跃，上半年社会消费品零售总额同比增长9.4%。

上半年，我国供给侧结构性改革深入推进，全国工业产能利用率为76.7%，比一季度提高了0.2个百分点。6月末，全国商品房待售面积同比下降14.7%，企业杠杆率和成本继续下降，短板领域投资快速增长。

解读

如何评价中国经济上半年的运行情况，国家统计局新闻发言人毛盛勇在回答中央广播电视总台央视记者提问时表示，上半年中国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势。

经济运行平稳

2018年一季度GDP同比增长6.8%，二季度增长6.7%，连续十二个季度稳定运行在6.7%到6.9%这样一个中高速区间。

就业方面，全国城镇调查失业率连续三个月都低于5%，5、6月份是4.8%，这个水平是2016年国家统计局建立全国劳动力月度调查制度以来最低的水平。

从价格来看，居民消费价格CPI上半年是上涨2%，呈现温和上涨的态势，这也说明整个市场供求基本平衡。

此外，工业生产者出厂价格PPI上涨了3.9%，涨幅比上年同期回落2.7个百分点。毛盛勇表示，3.9%左右这样的水平还是比较合理的，一方面能够保证工业企业利润保持比较合理的增长速度，同时也有利于减轻对下游产品的成本传导压力。

结构优化升级

上半年，我国经济结构继续优化。从产业结构看，上半年第三产业增加值增速比第二产业快1.5个百分点。

从需求看，消费对经济增长的基础性作用在不断地巩固。上半年消费对经济增长的贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分点。

从工业结构看，上半年工业战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2.0个百分点。

动能加快转换

从市场主体来看，今年以来放管服改革持续深入推进，创业创新不断发展，“双创”升级版在不断打造。今年上半年，日均新登记市场主体是1.81万户。此外，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长较快。

在新需求、新消费方面，服务消费在加快增长，旅游、健康、养老、教育、文化增长比较快，实物消费里升级类的商品增长也比较快，像智能家电、工业机器人都保持一个比较快的增长。

质量效益提升

从质量来看，今年上半年，按照绿色发展、生态文明建设的要求，清洁能源消费在整个能源消费中的比重，比上年同期提高了1.5个百分点。

从效益来看，今年上半年，全国城乡居民人均可支配收入实际增长6.6%，和一季度持平，与经济增长基本同步，按人均计算，快于人均GDP的增长速度；企业利润保持比较快的增长。

毛盛勇表示，总体来看，上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多，为实现全年经济社会主要发展目标打下良好基础。

来源：新华思客微信公众号

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