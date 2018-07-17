北京朝阳区税务局：机构改革后的首张征期答卷

人民网北京7月17日电 刚刚过去的7月纳税申报期有点特殊，这是省级、市级新税务机构挂牌成立后的首个纳税申报期。7月5日，全国各市级国税局、地税局合并，535个市级新税务局集中统一挂牌并对外履行职责，标志着国税地税征管体制改革顺利向纵深推进。北京市朝阳区税务局就是这535分之一。

据悉，朝阳区作为承接北京市纳税人流量最大的区域，共计7个办税服务厅，在这个7月的纳税申报期共计受理各项税收业务97536户，其中征期最后两个工作日分别受理11984户次、11622户次，仅世通国际大厦一个办税服务厅，连续两个工作日分别受理5550户次、5640户次，连创办税服务厅单日业务受理量新高。

在这次征期“大考”中，所有涉税事项均在规定时间内办结，没有发生一起突发应急事件，没有发生一起现场投诉，纳税人无不满情绪。朝阳区税务局全体干部以团结协作、深度融合的坚定态度，在挂牌后的首个征期交出了一张满意答卷。

记者走进朝阳区纳税人流量最大的一个办税服务厅——世通国际大厦办税服务厅，并没有当初预想的拥挤、紧张的场面，每个税务干部都身着整齐制服穿梭在办税服务厅为纳税人提供指引，井然有序的办税服务厅和往常并无二致，似乎机构合并改革这件事润物细无声地潜入了办税服务厅的每个细节，随处可见“朝阳区税务局”标识，所有涉税业务实现“一厅通办”，纳税人在一个办税地点就可以办理原国税、地税所有的业务。

“以前办税需要在国税局和地税局提交两份资料，工作量非常大。” 创悦（北京）企业管理有限公司财务负责人说，“现在国地税合并了，我不用再两头跑了，资料也只需要提交一份，既减少了纳税人的重复工作，也提高了办税效率。”

朝阳区税务局全面推行“一厅通办”，纳税人各项涉税业务全部按照“提交一套资料，一个窗口受理，税务局内部流转，一个窗口出件”模式办理，并可灵活选择最佳办税地点，在所辖范围内任意一个办税服务厅办理涉税业务，办税服务厅窗口工作效率大大提高，真正实现“一厅办理，一次办结”，全面优化了纳税人办税体验，形成了“1+1＞2”的融合效应，极大提升了纳税人的获得感。

改革一线的服务融合

在办税服务厅征期平稳运行的背后，是朝阳区1315名税务干部夜以继日的努力与付出，连续几个礼拜加班加点地周末培训、通宵系统测试，在这些时刻，都是“一切为了纳税人”的信念点亮了他们。

在这群可爱的税务干部里，还有几个特殊的身影，税务干部刘芳现在面临人生中一个重要的时刻，还有5天就要迎来她55岁的生日，也是她退休的日子。但马上期满退休要离开工作岗位的她在机构合并期间，依旧和大家奋战在挑灯夜战的第一线。她说：“我可以休息，可以退场，但接力棒还要继续传下去，朝阳精神还要继续传下去,税务事业还要继续进行下去,我要高高兴兴的退休！”

税务干部小豆在原地税第七税务所，该办税服务厅承接原国税地税所有业务及不动产业务，一个上午办理五百左右人次的业务量是常态，平均十五分钟就要处理一项业务。有一次，纳税人有一项急需处理但有点麻烦的业务，她作为业务高手在不到半个小时的时间就帮纳税人解决了问题，在小豆起身拿资料，小心翼翼地推开椅子，而后慢慢站起来的时候，纳税人这才发现，处理业务干净利落的小豆是一名怀孕五个半月的准妈妈，对小豆又是敬佩又是赞不绝口。在党和人民需要她的时候，她是办事迅捷的窗口服务人员，但她同时还是一个小心翼翼地心系着孩子的母亲。

还有一位母亲选择了坚守，小李是负责申报业务的窗口工作人员，在新机构合并运行的第一天，她的孩子紧急手术，看护到深夜的她第二天又投身到紧张繁忙的一线工作中。每天午休时，小李就会在楼梯间和在医院看照的丈夫视频通话，看着手机里病床上孩子安静的睡颜，那一刻，小李是一位母亲，但是在改革一线，她就是一个战士。

小豆是原国税干部，小李是原地税干部，身为母亲面对同样的选择，她们毫无犹豫地站在了改革的第一线，选择用个人的“舍”换取纳税人的“得”，用个人的小家成就了机构改革的顺利运行，支撑着他们的是一个最简单的服务理念：“一切为了纳税人。”而她们只是朝阳税务干部的一个缩影。

“最强大脑”的理念融合

在这支税务铁军的背后，有一个强大的团队。许多干部都笑称：“有问题就找‘最强大脑’。”

“最强大脑”是朝阳区税务局100余人组成的机构改革工作小组，在改革期间制定了《朝阳区税务机构改革工作方案》《朝阳区税务局过渡期间征管业务作业图》以及《朝阳区国税地税征管体制改革办税服务厅整合工作方案》等多项具体实施方案，为大家提供了改革“指南针”。同时他们还是改革的“时间表”，机构改革工作小组以任务清单为基础细化各项工作内容，制定以日为单位的时间表，分配责任组实时跟踪任务进度，实行挂图作战、对表推进、到点验收，用“钉钉子”的精神一锤接着一锤地敲，推动改革环环相扣、层层衔接，高标准、严要求地完成改革各项工作目标。

朝阳区税务局联合党委书记、局长，机构改革工作小组组长王炯东分享道：“锻炼最强大脑其实有秘诀，我们的秘诀就是三条铁律、缺一不可。”

机构改革本质上也是人的融合，机构改革工作小组成员、原国税离退休老干部科科长杨涌是一名老税务人，经历过国税地税分设，现在重新经历国地税合并，他张开怀抱准备拥抱老朋友，在第一次原国税地税的科室同志见面时，他着装整齐早早就到楼下等候，他说：“经历过分家，才知道团聚不易，所以更加珍惜和同志们的相处，想为机构改革再出一份力。” 机构改革工作小组的成员们始终秉承着团结第一的原则，冲锋在前、甘于奉献、奋勇当先、干在实处，以“功成不必在我、功成必定有我”的精神当好改革的促进派、排头兵。

在双方快速融合的过程中，避免不了边角的磨合。面对双方在工作流程和方法的差异，机构改革工作小组迅速反应，制定了《朝阳区税务局工作事项梳理清单》，通过总结梳理各单位差异性事项，对比双方工作方法的优缺点，对于同类项及时合并，对于差异事项始终遵照“优中选优”的原则进行选择，为圆满完成改革任务提供强大的制度保障。

在两队人马合并之初，待办事项纷繁复杂，其中由于信息不通造成多头作业的问题较为凸显。为此，有两个数字至关重要，一个是24小时工作事项“日报告”制度，通过建立工作群，采取统一制式发布待办事项，跟进实时进度，做到日结日清；另一个是20分钟集中会议制度，在精简而有效的时间内，定期召开工作布置会议，沟通工作进展，统一执行口径，确保最大限度优化人力资源，实现工作事项零缺位。

王炯东还向大家展示了一条微信聊天记录：“以友谊为基础，以团结为前提，以合作为目标，以胜利为目标。”这是他与朝阳区税务局联合党委副书记、副局长张翅（原朝阳地税区局局长）的一个约定，所以他们在个人进退留转面前毫不犹豫，率先垂范奋斗在改革一线，面对机构改革各项攻坚任务，真正做到了“舍小我而利公、行大道而为公、尽心力而奉公、换位思而显公”，实现了朝阳区税务局的思想大聚合、人心大融合、力量大联合。

距离7月5日全国各市级税务局正式挂牌已一周有余，但挂牌只是一个开始，机构改革现在才刚刚起步。

王炯东最后指出，朝阳区税务局将始终坚持“稳字当头、小步快走”的工作理念，平稳有序地推进机构改革各项工作，并且在积极推进国税地税征管体制改革的同时，保持抓好各项税收工作的热情不减、力度不降，实而又实、细而又细地做好每一项工作，始终遵循“两不误、两促进”的工作要求，稳妥推进机构改革、切实加强组织收入、持续优化纳税服务、深入推进全面从严治党，全面加强队伍建设，让机构改革的成效体现到税收新成绩当中，上下同欲、同舟共济，携手共创朝阳税务的美好未来。

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