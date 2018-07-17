农业农村部紧急部署第9号台风“山神”防御工作

人民网北京7月17日电 （王子侯）记者从农业农村部网站获悉，据中央气象台预报，今年第9号台风“山神”于7月17日上午11时生成，并将于18日凌晨到早晨在海南陵水到广东雷州一带登陆，登陆时强度为热带风暴级（8-9级，18-23米/秒）。农业农村部高度重视，紧急部署第9号台风“山神”防御工作，要求广东、广西、海南等省（自治区）农业部门切实做好台风防御和灾后生产恢复工作，确保农业生产和人民生命财产安全。

狠抓责任落实。当前正值南方早稻成熟收获期，也是海洋伏季休渔的重要时期，第9号台风“山神”带来的强风、大浪和强降雨可能给农（牧、渔）业生产造成不利影响。要坚定稳定优化粮食生产的目标不动摇，立足抗灾夺丰收，把防范台风“山神”作为当前的紧迫任务，强化责任落实，广泛动员发动，加强指导服务，确保责任到人、措施到位，切实减轻台风影响和损失。

加强监测预警。加强与气象、海洋、水利等部门沟通会商，密切关注台风“山神”发展动态和移动路径，充分利用广播、电视、报纸、手机、网络等媒体，及时发布预警信息，加强灾情调度，提早落实防御措施。渔业部门要在第一时间将灾害预警信息通知到相关海域的渔船和人员，及时报告渔船进港、渔民撤离上岸、渔政船待命等防御措施准备情况，确保信息畅通。

推进科学避灾。组织农民抓紧抢收早稻等已成熟作物，抓紧对果树、大棚设施和畜禽圈舍等进行全面检查加固。及时清理疏通田间沟渠和畜禽场排水系统，防止发生大面积内涝。立即动员相关海域作业渔船和养殖人员尽快回港或就近避风、避浪，及时加固维护渔港设施和堤坝，做好养殖设施防护等各项工作。指导农垦企业、学校、医院等单位做好相关防范工作。

搞好生产恢复。组织专家根据受灾程度和作物生育进程，制定生产恢复技术指导意见，因时因地落实生产恢复措施。组织农机加快排涝除渍，修复水毁农田和损毁港口、堤坝、渔船、鱼塘等养殖设施。对严重受灾地块，结合农时季节和地区特点，因地制宜搞好补种改种。指导受灾养殖场户做好畜禽补栏、鱼塘补苗。做好救灾种子、种苗、疫苗等救灾物资调剂调运，满足灾后生产恢复需要。加强灾区动物疫病防控和农作物病虫害监测防治，做好灾后消毒和死亡动物无害化处理，防止灾后重大动物疫病、人畜共患传染病和农作物病虫害暴发流行。督促配合有关保险机构尽快定损、理赔。

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