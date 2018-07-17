原标题：抖音全球月活跃用户数突破5亿

中新网7月17日电 7月16日，抖音官方正式宣布，抖音全球月活跃用户数超过5亿。这是抖音首次对外公布自己的全球月活跃用户数据。就在上个月，抖音对外公布国内日活达到1.5亿，月活达到3亿。

这一最新数据表明，抖音在国内外市场保持了高速增长。

抖音是一款分享、记录美好生活的短视频产品，2016年9月，抖音第一个版本上线。此后抖音迅速获得了中国用户的广泛喜爱，仅在2018年春节期间，抖音的日活跃用户数就由不到4000万上升到了接近7000万。

抖音方面表示，一年来，抖音国内版的内容已经从最初的运镜、舞蹈为主变化为政务、美食、人文、亲子、旅行等更多元的内容。主力用户群体从早期的18到24岁，上升到了24到30岁用户，该年龄段用户占比目前已经超过40%。

国内增长的同时抖音也较早开启了国际化。2017年8月，抖音宣布正式出海。11月字节跳动收购北美知名短视频社交平台musical.ly。抖音海外版在日本、泰国、越南、印尼、印度、德国等国家先后成为当地最受欢迎的短视频App。

根据第三方市场数据机构App Annie的公开记录，抖音海外版在全球已经覆盖超过150个国家和地区，先后在40多个国家应用商店排名前列，是全球增速最快的短视频应用。国际应用市场研究公司Sensor Tower数据显示，今年一季度，抖音海外版Tik Tok的App Store全球下载量达4580万次，超越Facebook、Instagram、YouTube等成为全球下载量最高的iOS应用。

在日本，Tik Tok甚至已经成为了当地主流App。4月日本收视率最高的电视台 NTV 晨间节目《Sukkiri！》用了15分钟以街头调查的形式展示了抖音的玩法和它流行的原因。

抖音在国内外的高速增长使其具备了在全球范围内推广中国文化的能力。今年4月，抖音与西安宣布达成战略合作，在世界范围内推广西安的美好。抖音海外版发起西安主题挑战、制作西安肉夹馍贴纸，上线3天就被超过6万外国人使用。

抖音还吸引了众多政府机构和媒体平台入驻，利用短视频这种新的传播形式，开创了全新的政务信息传播方式。

5月初，北京特警入驻抖音，开设账号“北京SWAT”，并发布了第一支视频，以狙击射击，实战演习等展示特警队员的日常训练。在不到12小时内，收获超250万的点赞和7万的评论，引发网络关注。此后，北京市公安局的官方账号“平安北京”也入驻抖音，以一条警务处理视频，获得了超过1200万次播放。

不少政务号还与抖音平台开展合作，以发起挑战的形式传播正能量。五一劳动节期间，共青团中央和抖音联合发起了名为“这是你的第几个劳动节”的挑战，号召各行业各业的劳动者用抖音记录下劳动的美好瞬间，参与人数超过18万。

(责编：冯粒、袁勃)