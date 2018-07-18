“税收账本”晒出经济五大亮点（读数·发现经济运行的轨迹）

制图：沈亦伶

7月17日上午，国家税务总局举行新闻发布会，介绍上半年税务部门组织税收收入、深化增值税改革以及税收服务经济社会发展成效等方面情况。

新兴产业税收收入持续保持较快增长

“从上半年税收情况看，随着供给侧结构性改革不断深入，我国经济发展延续稳中向好态势。”税务总局收入规划核算司副司长郑小英介绍，上半年税收收入平稳增长，税收结构不断优化，反映出当前中国经济呈现五大亮点：

——税收收入形势总体较好，反映经济质效继续提升。据统计，税务部门上半年共组织税收收入（已扣减出口退税）81607亿元，同比增长15.3%，反映出我国经济平稳健康发展态势。上半年累计办理出口退税7800亿元，增长7.3%。同时，与企业盈利水平相关的企业所得税增长13.5%，企业发展活力和经济发展质效继续提升。

——工业和服务业税收收入均较快增长，反映产业发展协调性增强。上半年，工业和服务业税收收入增速分别为14.7%和13.2%。其中，随着供给侧结构性改革深入推进，部分行业产能过剩问题逐步缓解，工业税收走出2016年的下降局面，自2017年起连续6个季度增长超过10%；服务业税收收入近年来一直保持较快增长势头，2017年以来连续6个季度增速在10%以上，反映我国经济转型升级态势明显。

——新兴产业税收收入增长形势较好，反映经济新动能茁壮成长。上半年，新兴产业税收收入继续较快增长。其中，软件和信息技术产业税收收入继2016年以来连续9个季度增速超过30%之后，今年上半年仍然增长29.3%。科研和技术服务业税收收入增长26.5%，其中研究和试验发展服务业税收收入增长19.6%，显示基础研究行业迅速发展。

——消费类税收收入持续快速增长，反映国内需求较为旺盛。上半年，零售业税收收入增长20.5%，延续了2017年以来的较高增速，住宿餐饮业税收收入增长8.6%，走出了前几年的低迷状态，反映居民消费较为旺盛。

——四大板块税收收入均平稳较快增长，反映区域协调发展态势较好。上半年，东、中、西和东北四大板块地区税收收入分别增长13.3%、19.5%、19.7%、10.9%。与2017年相比，四大板块税收收入增速均明显提高，其中东部地区税收规模较大，但仍达到了两位数的较快增速；中、西部地区发展势头迅猛，税收收入增速均接近20%；东北地区税收收入也较2017年提高了3.9个百分点，进一步缩小地区差距。

增值税改革首月净减税348亿元

今年5月1日起，我国推出深化增值税改革的三项重大改革举措，目前相关改革运行平稳，效应逐步显现。

税务总局公布的数据显示，截至5月31日，增值税税率调整共涉及增值税一般纳税人895万户，与税率调整前相比，改革首月实现净减税348亿元，减税幅度8.57%。税率下调后，原适用17%、11%税率的行业，如制造业、交通运输业、建筑业等普遍减税，其中制造业减税获益最大。改革首月，制造业增值税一般纳税人252万户，与税率调整前相比，整体实现净减税141亿元，减税幅度8.77%，减税金额占到所有行业减税总额的40%以上；交通运输业和建筑业也减税明显，交通运输业增值税一般纳税人21万户，减税幅度11.38%；建筑业增值税一般纳税人44万户，减税幅度7.48%。

税务总局货物和劳务税司司长王道树介绍，为将增值税改革的各项举措落实到位，税务总局采取有力措施，统筹推进深化增值税改革相关工作，会同财政部及时制发改革政策文件，明确政策规定，制定10方面41项具体措施，明确落实改革任务分工、责任人和完成时限，多次召开政策解读视频会议，帮助纳税人吃透吃准用好政策，增设服务窗口、开设绿色通道、简化办理流程，为纳税人提供更加便利高效的办税服务，优化软、硬件资源配置，如期完成各类税收信息系统的修改完善、测试升级，为改革顺利实施提供了稳固基础。

据悉，上半年财税部门共出台了20余项税收优惠政策，内容涵盖促进实体经济发展、支持“大众创业、万众创新”、扶持民生领域发展等多个方面。例如，出台物流、文化、动漫、集成电路生产等行业性减税政策，提高企业新购进设备、器具税前扣除单位价值上限，提高企业职工教育经费税前扣除限额等一系列优惠政策。

数据显示，1—5月，支持小微企业发展税收优惠政策减税943亿元，增长25%，有力推动了创业创新；鼓励高新技术企业税收优惠政策减税2886亿元，增长46%，较好减轻了创新型市场主体负担，增强了企业发展新动能；支持生态文明建设相关税收优惠政策减税536亿元，增长30%，有效助推了经济社会生态协调发展。

王道树表示，下一步，税务部门将在前期改革稳步推行的基础上，通过深入开展纳税辅导宣传、及时回应纳税人关切、持续跟踪改革落实成效等举措，全面落实减税要求，把减税“大礼包”不折不扣地送到纳税人手中，助力我国经济高质量发展。

五大类105个办税事项推行“最多跑一次”改革

发布会上，税务总局办公厅副主任付树林表示，今年上半年，税务总局着眼于深化供给侧结构性改革，持续优化税收营商环境，为促进经济社会平稳健康发展发挥了积极作用。

一方面，税务部门积极稳妥推进税制改革措施，针对社会普遍关注的增值税改革，先后采取一系列举措，确保将深化增值税改革措施落到实处，让纳税人充分享受改革红利。上半年，扩大水资源税试点和环保税改革运行情况良好，为打赢污染防治攻坚战和蓝天保卫战作出了贡献。

与此同时，税务部门深入推进税收领域“放管服”改革，连续第五年开展“便民办税春风行动”，推出5类20项便民办税措施。据介绍，全国税务部门自4月1日起对五大类105个办税事项在全国范围推行“最多跑一次”改革。5月1日起全国税务系统9365个办税服务厅实现“一厅通办”，12366纳税服务热线实现“一键咨询”，一系列为民便民利民举措为提升纳税人获得感打下了坚实基础。

为保障国家税收安全，税务部门持续加大对各类涉税违法行为打击力度。今年上半年，税务总局与公安部、海关总署和人民银行等部门密切协作，将打击出口骗税和打击虚开增值税专用发票紧密结合，在全国范围内开展跨部门、跨区域专项行动，摧毁一批职业化犯罪团伙和网络，严惩一批违法犯罪企业和人员，成效显著。另外，税务系统积极推进“双随机、一公开”监管，全面实现了税务稽查执法方式的转变，取得了规范执法行为、提升执法效能、促进纳税遵从、优化营商环境的良好效果。

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 10 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)