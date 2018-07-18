上半年供销系统销售额增逾一成

本报北京7月17日电 （记者齐志明）记者从中华全国供销合作总社获悉：上半年，全国供销合作社系统经济延续稳中向好态势，发展速度和质量效益继续提升。
主要经济指标实现持续较快增长。上半年，全系统实现销售总额26220.3亿元，同比增长11.6%。企业汇总利润177.5亿元，同比增长15.8%；资产总额14785.4亿元，同比增长9.7%，增速提高2.8个百分点；所有者权益4058.2亿元，同比增长11.7%，增速提高1个百分点。
上半年，全系统围绕“互联网+供销社”，整合系统网络和产品资源，构建上下贯通、特色鲜明的供销电商经营服务体系，实现电子商务销售额1287亿元，同比增长45%，其中，农产品电子商务销售额473.9亿元。
全系统依托涉农企业和农民专业合作社，积极开展土地托管等农业社会化服务，土地托管面积达到7345.3万亩，农业社会化服务收入额达到60.5亿元。
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