2016年全国社会组织经济贡献达2789亿

中共中央党校国家行政学院“中国社会组织经济规模（N-GDP）测算研究”课题组16日发布的研究成果显示，2016年全国社会组织增加值总量约为2789亿元人民币，占当年GDP的0.37%，占当年第三产业增加值的0.73%。而同年全国社会组织总支出约6373亿元人民币，占当年GDP的0.86%，约占当年第三产业增加值的1.66%。
改革开放四十年来，我国社会组织不断发展，在促进经济发展、社会事业繁荣等方面发挥了积极作用，现全国社会组织数量已超过80万个。党的十九大报告首次提出，要打造共建共治共享的社会治理格局，发挥社会组织作用。2016年，以中共中央党校国家行政学院教授马庆钰为组长的“中国社会组织经济规模（N-GDP）测算研究”课题组着手对我国N-GDP进行测算研究。
马庆钰认为，中国社会组织在40年改革开放中经历了“复苏发展期”、“曲折发展期”、“稳定发展期”和十八大以来的“增速发展期”四个阶段之后，正在成为经济与社会建设的生力军，可以期待其在供给侧多元供给主体中扮演新的重要角色。
马庆钰也表示，从GDP占比来看，“即便考虑我国社会组织范围与别国NPO范围的差异”，我国社会组织与发展中国家同行相比仍然都有数倍差距，“这与中国经济的快速发展不太吻合，说明社会力量的经济能力需要继续得到国家政策杠杆的针对性支持。”
研究还显示，2016年社会组织增加值排在前5的省份依次是广东、江苏、山东、上海、北京。按照人均社会组织增加值计算，排在前5的省份依次是北京、上海、广东、江苏、浙江。（上述内容由金辉整理）
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