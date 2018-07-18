原标题：扶贫审计：“苍蝇”虽小也要拍

王明智是扶贫审计领域的一名新兵。两年前，他在审计署沈阳特派办开始了他的审计职场生涯。同学聚会时聊起自己神秘的工作，他通常会自豪地向大家介绍道，扶贫资金是贫困群众摘掉穷帽子的“希望钱”，我的工作就是帮他们看好这些钱，还要拍拍叮咬扶贫资金的“苍蝇”，揭露发生在贫困群众身边的腐败问题。

2017年冬天，王明智和同事在审计时发现，某县2016年扶贫贷款的比例偏高，尤其集中在县里的几个村。带着疑问，他们决定选择其中一个村作为重点审计对象。

前期调查中，出现了意想不到的情况。当王明智给资料显示有扶贫贷款的几位贫困户打电话询问情况时，他们的回答却出人意料，居然说从来没有贷过扶贫款。可是，有关资料的的确确显示他们办理了扶贫贷款啊！

职业敏感性告诉王明智和他的同事们要继续抽丝剥茧寻真相！审计人员接着来到了县金融办询问情况。原来，这个县搞了一个“大户带动制”，就是由村里的大户以这些贫困户的名义进行贷款，再把贷来的钱统一整合使用，给老百姓贴息，增加收入。这项听上去不错的措施，究竟有没有惠及到老百姓？

审计人员决定实地走访，进一步探寻事实真相。王明智和另三位同事一同来到了村里，只见村委会主任豪气地开了一辆路虎车，带着七八个大汉到村口迎接了他们。村委会主任说要先招待他们一下，王明智他们拒绝了，提出要求尽快开展入户调查。这位村委会主任嘴上说着配合，却带着他们在村里绕了一个多小时，一个农户都没找到。

审计人员寻思这样下去难以有收获，于是决定分两组分头开展调查。王明智回忆，他们那组好不容易找到了几家贫困户，贫困户们都确认了并没有申请过扶贫贷款，也没有收到贴息。但当审计人员请农户们做文字证明时，农户却说：“说说可以，这个字可不能签。”经询问，原来，是村委会主任知道审计人员要来，早就向村民打了招呼，威胁他们不要“乱说话”。另一组的审计人员经过努力好不容易拿到了农户谈话笔录签字，结果之后又被村民追了回去，解释说：“我记错了，的确贷过款，也享受了贴息。”

审计人员当即决定，约谈村委会主任。在村委会办公室，村委会主任翻了脸，怒气冲冲：“谁说也不好使，村里我说了算。我说没有就是没有，村里谁敢胡说八道，我就对他不客气。”

此时的审计人员并没有被吓倒，而是开始另想办法。为了寻求审计突破，他们又辗转来到了住得离村中心较远的农户家。

这家是村里有名的贫困户，家里的老人60多岁，还有个50多岁患尿毒症的老伴。得知审计人员的来意后，老人苦笑了几声：“今天要是跟你们说了实话，明天我们在村里恐怕是呆不下去了。”在审计人员的耐心解释下，农户还是打开了话匣子。原来，村委会主任早年承包林场，后来开了木材加工厂，手底下有十几号人。谁要是逆了他的意思，来年贫困户的名额就可能没了，还怎么活呢？

掌握了这个情况，王明智他们开始给贫困户挨家挨户做思想工作，告诉他们现在是法治社会，谁也不是“铁帽子王”。终于，有几位村民愿意作证了……审计人员就此基本掌握了村委会主任伙同他人骗取扶贫贷款、克扣扶贫贴息款的线索。

当天，王明智和同事们所在的沈阳特派办就向审计署有关主管部门汇报了情况。经批准，他们立即将问题线索移交给了县纪委。当地县委县政府当即表态：绝不姑息，一定严肃处理。两周后，这个“村霸”被县纪委立案调查。

王明智说，开展扶贫审计务必牢牢记住党中央的要求，积极查处扶贫领域的违法违规问题和职务犯罪，对挤占挪用、层层截留、虚报冒领、挥霍浪费扶贫资金的，要从严惩处，以审计监督促进扶贫资金的阳光化管理，提升扶贫资金的使用绩效。做了审计人，就要有对党和人民事业高度负责的精神，工作中不仅要有勇还要有谋，敢于担当，即使叮咬扶贫资金的“苍蝇”再小，审计也要拍。

(责编：杨曦、朱一梵)