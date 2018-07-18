原标题：审计联合国是怎样的经历

披肩发，面带笑容，简约的深灰色裙子使得她显得更加干练。

作为第一批代表中国到联合国审计委员会工作的审计人之一，审计署重庆特派办处长费怡向走进审计署的大学生记者们分享了中国审计人员参加联合国审计的故事。

1983年，审计署成立，2007年11月，中国审计长当选联合国审计委员会委员。当这支平均年龄只有30岁出头的中国审计队伍承担联合国审计任务时，大家曾担心这个年轻的团队是否能够胜任。

“那时候中国审计人没有审计联合国的经验，一开始简直是无从下手，”费怡回忆，“压力很大。”

2007年12月初，审计署就派出先遣队到联合国审计委员会总部学习，熟悉以前审计项目的档案。中国审计人员认真地学习人家是怎样审计的，琢磨联合国的财务管理制度，甚至学习其中的专业术语，具体到语法细节表述方式。

当时，联合国一些所属机构的信息系统比较冗杂，财务、资产等数据都分别存储在不同的系统里，这更增加了费怡和同事们审计的难度。作为外部审计师，他们只能在审计点的信息系统前台查询，不能对后台进行分析，有的时候要花很长时间才能找到需要的资料。

“这很花时间，而且有时对方配合也不是很给力。”费怡谈起自己在联合国所属机构的一次审计经历。当时财务人员比较配合，但负责业务的人员就是见不着，告知要找的资料网站上都有，偶尔通过邮件发送个别无关痛痒的资料。无奈之下，费怡决定从外部入手，先和国内相关领域专家进行座谈，并从互联网查询搜集有关信息，锁定了部分问题。审计底稿一发出，对方就急着要求面谈了。

还有一次，在对联合国某所属机构的审计中，中国审计人员发现仓库中有一些空调根本未安装，甚至闲置了好几年。费怡说：“因为那个地方常年20多度，根本就用不着这东西。但是还一直在采购，花了大量的钱。”

从2007年开始在联合国6年的审计工作中，中国审计团队揭露了不少问题，如一些机构重复报人数编制；重复上报装备；机构招投标以低价中标后，又以高价采购；在资产采购上大量的库存却浪费掉，完全不使用。中国审计团队揭露问题后，促使联合国核减人数，包括编制1500多人、飞机部署16架，为联合国增收节支超过了5亿美元等，这在国际上引起了很大的震动。

谈起苦中作乐的事情，费怡表示自己其实不苦。因为，还有一些参加联合国审计的中国审计同事甚至在世界上战火纷飞、最苦难的地方开展审计工作。她向大学生记者分享在非洲、在战时国家参加审计项目的同志的故事。她说，然而卫生条件、安全情况并没有影响中国审计人员的工作状态。

费怡说，为了准备联合国审计的工作，中国审计员都很投入地工作，即使夜深了，也轮流工作。“基本上半夜是同事用那张桌子，下半夜是我占用。”每次出差到其他国家时，审计人手中都得直接拎着正装，准备到审计点就开进点会，打包的是审计的专业资料与食物，在去非洲项目时，还必须带上大量的药品。

在费怡看来，参加联合国审计的这段经历是十分宝贵的。这个过程中，他们有过伤心落泪，也有过喜极而泣，但回想起那段奋斗的青春，“每个人都觉得无怨无悔，有这段经历值了。”

“您怎么评价这支队伍呢？”大学生记者问。

“我觉得这是一支非常有理想信念的专业审计队伍。”费怡直立着腰板，脸上洋溢着骄傲之情。

2013年7月，联合国表彰了中国审计署对联合国维持世界和平作出的贡献，颁发了“联合国维持世界和平奖”。

截至2014年6月30日，中国的联合国审计工作圆满结束。六年的时间，中国审计署派出了200多位审计人员、160个审计组，共审计50多个国家和地区、20多个机构，作了160份审计报告和审计建议书，发现500多个问题。

(责编：杨曦、朱一梵)