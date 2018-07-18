多措并举促进新能源消纳 冀北电网新能源发电成主力

本报北京7月17日电 （记者冉永平）记者从国家电网冀北公司获悉：截至6月30日，冀北电网新能源出力最大值达886.9万千瓦，占冀北区域发电比重为51.4%。这一数字表明，肩负北京70%以上送电任务的冀北电网，以风电、太阳能光伏发电为代表的新能源比重已超过传统电源，成为全网的主力电源。

据介绍，我国已成为全球新能源装机增长最快的国家。截至5月底，国家电网公司经营区新能源装机达到2.6亿千瓦，同比增加32%。1—5月新能源新增装机1758万千瓦，其中风电、太阳能发电装机分别新增526万千瓦、1232万千瓦，同比分别增加24%、15%。新能源消纳水平也在提高，新能源发电的弃电量和弃电率实现了双降。以冀北公司为例，上半年新能源弃电量5.24亿千瓦时，同比降低56.3%，新能源弃电率2.9%，同比下降4.9个百分点。

据国网冀北电力调控中心主任施贵荣介绍，冀北电网新能源实现双降的主要原因是通过加快电网建设、加大科技创新力度和精细化管理，促进新能源消纳。

张家口地区新能源资源丰富，预计到2020年新能源装机将达到2000万千瓦。近年来，国网冀北电力已基本满足张承地区新能源并网需求，“十三五”后3年，国网冀北公司计划投资220亿元，建设特高压以及11项500千伏交流工程，进一步加强新能源通道建设，解决大规模送出难题。

通过柔性直流灵活消纳清洁能源，是冀北公司在科技上的创新实践。国网冀北电力发展策划部主任梁吉说：“柔性直流送、受端均可与弱电网或无源电网联系，实现输电功率动态连续调节，运行方式灵活，可大规模汇集和送出新能源。”据了解，在建中的张北柔直示范工程是世界上首个500千伏柔性直流示范工程，对探索我国西部、北部地区新能源开发和利用模式具有重要示范意义。

精细建模提升电网输送能力，也是冀北公司消纳新能源的一大特色。“如果把外送通道比作公路，那么新能源就是排队等待通行的车队，而调度就是交警。我们通过实时评估公路的通行能力，合理安排车辆通行计划，最大程度地提升公路利用率。”冀北电力调控中心新能源处副处长丁然说，冀北公司持续优化风光联合控制策略，研发了新能源有功控制系统，风电满发时段外送断面利用率可达96%以上，大大提升了送出效率。

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 10 版）

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