原标题：中国经济下半年韧性够不够？ 这指标给了颗定心丸

截至17日，2381家A股上市公司发布业绩预告，66%(1578家)公司预计上半年盈利增长。在专家来看，上市公司半年报净利润将继续保持两位数增速，这说明中国经济“韧性”更强，为中国经济继续稳中向好发展提供了“定心丸”。

上市公司盈利能力不断提升

据Wind资讯统计，2017年，中国A股上市公司实现净利润同比增长18.04%，创2014年以来新高。其中，沪市公司实现净利润2.62万亿元，同比上升18.55%。

2018年上半年，沪深两市公司业绩继续保持稳健增长。

一季度，A股上市公司整体净利润增长继续保持两位数，达到15%。分析认为，“二季度A股上市公司整体业绩增速相比一季度将小幅上升。”

截至17日，共有231家沪市公司披露业绩预告，149家公司预计实现业绩增长；已披露业绩预告的1896家深市公司预计实现净利润合计2438亿元至2990亿元，同比增长10.49%至35.51%。

新时代证券首席经济学家潘向东向中新网记者表示，结合规模以上工业企业利润增速和国有企业利润增速，二季度A股上市公司整体净利润增速在16-20%左右。

前五个月，全国规模以上工业企业实现利润总额2.73万亿元，同比增长16.5%；规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.36%，比上年同期提高0.35个百分点。

其中，国有控股企业和股份制企业分别实现利润总额8103.5亿元和1.91万亿元，增速达到28.7%和20.6%。

中国上半年货物进出口总额14.12万亿元，同比增长7.9%，其中出口增长4.9%。

供给侧结构性改革是主推力

“上市公司盈利能力稳定增长。”在中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军看来，原因有三个：

一是，去杠杆、去产能等一系列工作使得国内环境改善；二是，全球经济增长刺激出口；三是，控制风险，不断鼓励企业强化主营业务、提升核心竞争力，鼓励竞争能力比较强和比较有发展前景的企业进入市场。

“上市公司盈利能力持续改善，受益于降成本等系列措施。”潘向东亦认为，中国供给侧结构性改革深入推进，成效显著。

上半年，全国工业产能利用率为76.7%，比上年同期提高0.3个百分点；企业杠杆率和成本继续下降。5月末，规模以上工业企业资产负债率为56.6%，同比下降0.6个百分点。

潘向东表示，深化供给侧结构性改革使上游原材料行业供给收缩，去产能使盈利向龙头企业集中，推动上游产业淘汰旧产能，推动新产能升级和释放。

上交所日前表示，上半年沪市公司业绩整体向好，龙头公司优势凸显。

另据统计，目前，深市公司中预计中报净利润超10亿元已有45家，合计实现净利润1008亿元，约占总体的37%，龙头引领作用也十分凸显。

经济稳中向好发展的“定心丸”

A股上市公司已涵盖各行各业，其业绩好坏基本可以反映宏观经济的整体面貌。

中新网记者梳理发现，已披露业绩预告的1896家深市公司按证监会行业分类，76个行业中的71个行业预计整体盈利，54个行业业绩同比增长。

潘向东说，上市公司盈利能力稳定增长说明中国经济韧性进一步增强，是中国宏观经济平稳发展的一颗“定心丸”。

16日，国家统计局公布了中国上半年经济成绩单。上半年，中国经济迈向高质量发展起步良好。国内生产总值同比增长6.8%，增速连续12个季度保持在6.7%-6.9%的中高速区间。

经济转型升级持续推进。高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.6%和9.2%，分别快于规模以上工业4.9和2.5个百分点。

在上市公司业绩预告看，新兴产业企业盈利更是可圈可点。深市业绩预告的934家新兴产业公司中，新材料、高端装备制造、新一代信息技术产业分别预计增长37.69%、31.7%和23.54%，明显高于整体水平。

同时，实体经济得到更多资金支持，制造业投资增速在回升、民间投资在向好。

央行数据显示，上半年社会融资规模增量累计为9.1万亿元，增幅相比上年同期有所回落。但对实体经济发放的人民币贷款增加8.76万亿元，同比多增5548亿元。

国家统计局新闻发言人毛盛勇称，中国经济运行总体平稳、稳中向好，积极的因素、迈向高质量发展的因素在不断地积累增多。下半年经济稳中向好的态势不会变。(李章洪)

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