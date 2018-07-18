健全奖惩机制推进垃圾分类

编辑同志：

近年来，随着北京市经济社会发展和人口的流入，垃圾产生量呈逐年快速增长趋势。据统计，2015年全市垃圾产生量已达790万吨，日均清运量2.17万吨，日处理能力1.52万吨，处理缺口达每天6500吨。“垃圾是放错了位置的资源。” 2017年10月30日，北京市印发了《关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》，提出到2020年底，“基本实现公共机构和相关企业生活垃圾强制分类全覆盖，全市垃圾分类制度覆盖范围达到90%以上”的目标。

目前，北京市在垃圾处理上已通过政府购买服务，引进环卫专业作业单位向社区延伸，实现了一定程度的专业化。但居民初次分类效率低的问题还比较突出，更多的是依赖物业公司二次分类，集中分类和资源利用环节靠后。造成该情况的原因，一是分类回收标准不明晰、回收设施不健全。目前分类回收桶摆放只深入到社区层面，且并未实现全市覆盖。二是垃圾回收效率低，处理成本偏高。由于目前北京市主要采取“按人按月”收取垃圾处理费的收费方式，垃圾分类和收集信息手段薄弱，在垃圾分类与否、垃圾产生体积上并未对市民形成数据管理和实质性的奖惩。三是垃圾处理网络与垃圾回收网络衔接不力。可回收物分类与再生资源回收衔接、有害垃圾分类与危险废物处理衔接、易腐及厨余垃圾分类与生物质资源化利用衔接，这“三个衔接”并不完善，生活垃圾网络整体上处于无序状态。建议：

应完善制度设计，健全相关规范。推进垃圾分类专门立法。从污染物的排出、收集、运输到清理，作出详尽规定。对垃圾类别划分、包装要求、放置地点等加以明确，并辅以相应惩罚性法规条文。

建立垃圾分类激励处罚机制。从“按人按月收费”向“按体积按分类程度收费”转移，加大乱扔垃圾的惩处力度，将已分类的有害垃圾、可回收垃圾不计入生活垃圾核定量。

引导社会力量参与垃圾分类治理。通过与社会资本深度合作，利用互联网、大数据、物联网等技术推进垃圾分类精细化管理。通过智能终端，实现前端多口分类投放，采用“互联网+”技术采集信息，将互联网、生活垃圾环卫清运体系、再生资源回收利用系统相衔接，通过“三网融合”，提高垃圾分类管理效能。

北京市政协委员 郭丽双

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 20 版）

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