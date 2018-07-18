世界杯助力俄罗斯提振经济 基建投资增长旅游消费火爆

世界杯为东道主俄罗斯的经济带来了明显的提振效应，旅游、餐饮、零售等行业出现爆发式增长。图为球迷在莫斯科红场自拍。

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历时一个多月的2018年俄罗斯世界杯足球赛日前在莫斯科卢日尼基体育场降下帷幕，很多人也开始盘点世界杯“经济账”。世界杯期间，来自世界各地的游客数量出现了井喷式增长，带火了俄罗斯住宿和零售等消费市场。

从俄罗斯世界杯组委会发布的《2018年俄罗斯世界杯对经济、社会和环境领域的影响》报告能够看出，俄罗斯希望摆脱过度依赖能源出口的经济体系，把世界杯视为提振国家经济的一个重要契机。

俄官方数据显示，在筹备世界杯的5年时间里，东道主投入资金达140亿美元，超过历届世界杯。俄罗斯承担赛事的12座比赛场馆，有6座是为世界杯新建的；此外俄罗斯还新建、改扩建机场、车站、酒店、电视转播中心等配套工程，多达218项。

世界杯比赛期间，俄罗斯政府还推出了众多“球迷福利”政策，如入境免签、购物免税、11座举办城市地铁公交车费全免，还能免费乘坐穿梭于不同办赛城市间的“球迷专列”——东道主的“真金白银”，让球迷“很幸福”。

安保投入同样“史上最强”。据俄媒报道，仅俄罗斯国民近卫军下属公司就提供了约21500名安保人员；另有10余家安保公司为整个赛事选派了约1.7万名监控及调度人员……

通常一个国家国际形象的提升，必定会引来更多旅游者、投资者，将软实力转化为经济效益。俄罗斯的高投入没有白费。通过举办世界杯，俄罗斯获得了展示国家形象、宣传文化传统的机遇。

俄罗斯政府和研究机构提供的数据显示，今年上半年俄经济增长缓慢但总体形势平稳，其内外部环境积极和消极因素并存。一方面，美欧持续制裁使俄经济面临挑战。另一方面，当前国际石油价格维持在相对高位对俄罗斯经济形成利好。而作为最具全球影响力的顶级体育赛事，世界杯无疑给俄罗斯经济注入了强心剂。

世界杯期间，游客数量的井喷式增长，带火了当地的住宿和零售等消费市场。俄旅游局发布的数据显示，世界杯期间，俄罗斯举办城市接待游客超过500万人，平均每座城市增长74%。俄罗斯外贸银行提供的数据显示，世界杯开赛仅一周，莫斯科公共餐饮业POS机交易活跃度就增加了1倍。全球酒店在线预定网站缤客称，世界杯最后一周，圣彼得堡和莫斯科的旅店订满率达74%。信用卡公司维萨也宣布，俄罗斯本地球迷在4周的赛程中消费高达1200万美元。根据此前俄旅游局的估算，世界杯期间，各国球迷在俄的消费将超过20亿美元，仅客流就可能给俄罗斯经济带来0.2%的增长。

为准备世界杯所投入的基础设施建设，对俄经济也产生明显的积极作用。莫斯科市市长索比亚宁称，世界杯能为今年莫斯科市的财政盈余至少增添10亿美元。俄罗斯副总理达瓦科维奇表示，世界杯已给俄罗斯带来22万个就业岗位，包括建筑业7.9万人、宾馆餐饮业3.8万人、运输和通信业1.8万人……

这些拉动作用不会因世界杯闭幕而结束。来自俄经济发展部的预测表明，在2018年至2020年前往俄赛事承办城市的游客将会上升至1075万人。俄世界杯组委会报告预计，2013—2023年即俄罗斯成功申办世界杯后的10年内，世界杯将拉动俄国内生产总值260亿—308亿美元。未来5年，还将在建筑和旅游业方面新增16万—24万个就业岗位。

主办方的乐观预期得到了专业分析机构的支持。麦肯锡咨询公司的调研认为，俄罗斯世界杯综合效益将达150亿美元，超过巴西、南非、德国等前几届主办国；在世界杯的提振作用下，俄罗斯今后5年内会创造17.5亿美元的投资外收益，以及28.6亿美元的经济增量。

俄罗斯央行负责人称，“世界杯效应”对俄罗斯经济带来了积极影响，但从长远看，西方对俄制裁仍未消除，加之近年来俄财政紧张，如要彻底重振俄罗斯经济，还需更多新动力。

（本报莫斯科7月17日电）

《 人民日报 》（ 2018年07月18日 21 版）

(责编：赵爽、杨曦)