原标题：6月房价上涨城市数量增多 楼市开启全面严打模式

资料图：工人操作挖掘机在太原一商品房建设工地施工作业。中新社记者 韦亮 摄

中新网客户端北京7月18日电 (记者 邱宇)17日，国家统计局发布6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。从数据看，房价上涨城市数量明显增多，楼市调控又开启了全面严打模式。

70城中63城房价上涨

中新网记者梳理发现，从新房环比来看，70个城市中，有63城上涨，4城下跌，3城持平。

“上涨城市的数量明显是增多的，这是最近21个月以来房价上涨城市数量最多的一次。”易居研究院智库中心研究总监严跃进说。

其中，10个城市上涨幅度较大，超过(含)了2%。海口涨幅最大，为3.9%，其次是济南(3.6%)、丹东(3.3%)、三亚(3.2%)。另外，西宁、青岛、福州、牡丹江、长沙、南宁涨幅也较大。

下跌的四个城市是南京、无锡、蚌埠和平顶山，跌幅较小，均不超过1%。

二手房的情况与新房类似，有67个城市上涨或持平，仅上海、福州、厦门小幅下跌。

图片来源：国家统计局官网

环比涨幅连续4个月扩大

总体来看，70个大中城市新房价格指数环比增幅连续4个月扩大。

严跃进说，从当前房价指数来说，环比和同比增幅都在扩大。新建商品住宅房价指数环比增幅为1.1%，同比增幅为5.8%。这也说明房价上涨的动力还是比较强的。

而此前两月的新房价格指数环比增幅均未超过1%，5月为0.8%，4月为0.6%。

“从上涨城市数量和平均涨幅看，6月房价均处于高位，仅次于2016年8-9月。”中原地产首席分析师张大伟说，本次上涨主要集中在部分二线城市和三四线城市，一线城市相对平稳。

根据国家统计局数据，从同比看，4个一线城市新房价格持平，二手房价格上涨0.1%；31个二线城市新房和二手房价格分别上涨6.3%和4.6%；35个三线城市新房和二手房价格分别上涨6.0%和4.3%。

从环比看，一线城市新房价格上涨0.6%，二手房价格与上月持平；二线城市新房和二手房价格分别上涨1.2%和0.7%；三线城市新房和二手房价格分别上涨0.7%和0.6%。

上涨的原因是什么？

严跃进认为，涨幅较大的城市有补涨或炒作的因素存在。

比如，海口受益于自由港建设等概念，所以市场炒作较多；济南属于偏弱的省会城市，有一定的受抑制后补涨现象；丹东则与此前的购房炒作有关。

他指出，二线城市房价上涨与部分郊区房价上涨过快有关，尤其是规划较好的区域；对于三线城市来说，政策面还是比较宽松的，所以购房交易依然活跃。

谈到房价上涨的原因，张大伟说，近两个月，有的城市发布人才政策，变相降低了限购门槛，使房地产市场供给更为紧张。并且，三四线城市棚改等政策带来的高峰期依然存在。

“另外，一些城市仍然有买房即可以赚钱的财富效应。所以虽然调控力度较大，房地产市场的销售情况依然较好。”他说。

资料图：2017年8月，呼和浩特某棚户区居民收到首批征拆补偿款。中新社记者 刘文华 摄

调控开启全面严打模式

2016年8-9月房价全面上涨后，当年的“930新政”开启了持续1年半的调控。而现在，从2018年7月起，房地产市场又开启了全面严打模式。

7月以来，已有20余城发布楼市政策或执法结果。

例如，福建宁德市等个别城市设置了房价“涨停板”，宁德规定中心城区新房每年涨幅控制在6%以内。云南昆明和大理也出台了类似政策，为房价涨幅设定上限。

住建部等七部门下半年还在北京、上海等30个城市开展治理房地产市场乱象专项行动。

重点打击对象有四个方面：投机炒房团伙、房地产“黑中介”、违法违规房地产开发企业、虚假房地产广告。

此外，住建部7月12日表态，要因地制宜推进棚改货币化安置。

住建部有关司局负责人明确表示，商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方，应有针对性地及时调整棚改安置政策，采取新建棚改安置房的方式；商品住房库存量较大的地方，可以继续推进棚改货币化安置。

货币化安置是说拆迁之后不给房子给现金，拆迁户自己再去买房子，以后这种安置方式可能会变少。

资料图：民众在2017年北京春季房展会上的某楼盘展台咨询。中新网程春雨 摄

房价接下来怎么走？

“在严厉调控下，楼市正在引导购房需求进行合理转移，下半年的重点依然是维持稳定发展局面。”58安居客房产研究院首席分析师张波说，随着调控地不断深入，部分二线热点城市房价将得到有效控制，但三四线城市还将保持一定热度。

张大伟认为，从调控趋势看，预计各地将继续发布密集调控政策，后续的价格上涨幅度将被抑制。

中国社科院此前发布的《房地产蓝皮书：中国房地产发展报告No.15(2018)》指出，2018年将是本轮房地产市场低点，预计房地产价格全年平稳回落。

“由于房地产紧缩调控政策不放松，一线和热点二线城市会率先探底。”社科院城市发展与环境研究所副研究员王业强说，政策相对宽松、需求外溢等因素仍将支持三四线城市保持一定热度，但随着去库存政策逐渐退出，预计下半年三四线市场调整将会出现。(完)

(责编：杨曦、朱一梵)