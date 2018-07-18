杭州市西湖区：借云端数据库整治租房乱象

浙江杭州市西湖区蒋村花园社区，1.9万的居住人口中，租住的流动人口多达1.3万人。因为租户人员流动性大、治安状况复杂，小区内各种纠纷不断。2017年3月以来，杭州在全市范围内开展“联百乡结千村访万户”蹲点调研活动，部署各级党员干部对所结对社区实行走访。根据部署，西湖区公安分局结对蒋村花园社区。针对小区租房乱象，西湖公安分局决定从租房源头做起，按照“以房管人，人房关联”的思路，建起“租房云端数据库”。
在线上，辖区内试点的近两万间出租房屋建立起“云端数据库”。打开数据库，可以看到实时的出租房内人员登记情况。参照“旅馆式”管理模式，小区不断完善实有房屋、出租房主、流动人口等要素的信息采集、动态录入和常态化维护工作。由此，流动人口信息在这里实现了常态化采集和精准化管理。
而在线下，小区引入了专业公司负责旅馆式的总台管理。近日，记者来到位于社区警务室的居住出租房旅馆式管理总台，负责人陈祁麟介绍：流动人口在这里租房，集“房屋准入审核、指导合同签订、租客登记注销、日常监督管理、安全隐患整改”等功能于一体，现在租房也能“最多跑一次”，而且不需要中介费，受到租客欢迎。
注重源头管理的同时，西湖区公安分局持续加大与工商、城管、街道综治等部门的联动力度，对小区内地下室住人、堵塞消防通道、电动车违规充电、租房拉客的黑中介进行了立体整治。一年多来，随着各项工作的扎实推进，蒋村花园社区以往的出租房乱象已经得到有效控制，良好的社区环境得到居民称赞。
《 人民日报 》（ 2018年07月18日 19 版）
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