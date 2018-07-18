商务部：上半年进出口规模创历史新高 外贸结构持续优化

人民网北京7月18日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在介绍2018年上半年我国外贸运行有关情况时指出，上半年外贸实现较快增长，进出口规模创历史新高，结构持续优化，动力转换加快，质量和效益进一步提高，稳中向好势头进一步巩固，为外贸高质量发展奠定了坚实的基础。

根据海关统计，上半年我国进出口总额14.12万亿元人民币，同比（下同）增长7.9%；其中出口7.51万亿元，增长4.9%；进口6.61万亿元，增长11.5%；顺差9013.2亿元，收窄26.7%。（以美元计，上半年我国进出口总额2.21万亿美元，增长16.0%，其中出口1.17万亿美元，增长12.8%；进口1.03万亿美元，增长19.9%；顺差1396.5亿美元，收窄27.5%。）

商务部外贸司负责人指出，2018年上半年，我国外贸运行主要呈现以下特点：

从商品结构看，机电产品出口4.4万亿元，增长7.0%，占比58.6%，其中汽车、手机、计算机等分别增长14.9%、10.7%和6.0%。纺织服装等7大类传统劳动密集型行业出口额1.41万亿元，下降4.1%。机电产品进口2.92万亿元，增长11.4%；其中金属加工机床、集成电路、计算机进口额分别增长28.0%、22.7%、17.7%。

从经营主体看，民营企业出口3.57万亿元，增长7.6%，占比47.5%，较去年同期提高1.2个百分点，继续保持出口第一大经营主体地位。外资企业出口3.12万亿元，增长1.6%，占比41.5%。国有企业出口8212亿元，增长7.1%，占比10.9%。

从贸易方式看，一般贸易进出口8.33万亿元，增长12.2%，占全国外贸总值的59.0%，较去年同期提高2.3个百分点。加工贸易进出口3.73万亿元，增长0.5%，占比26.4%。边境小额贸易进出口1246.9亿元，增长5.8%，占比0.9%。

从国际市场看，我对美国、欧盟、香港等传统市场出口分别增长5.7%、4.0%和5.8%；对部分“一带一路”沿线国家和金砖国家等新兴市场进出口保持快速增长，其中对越南、印度尼西亚、俄罗斯、巴西进出口增幅分别达到19.8%、18.8%、16.0%和15.4%。

从区域布局看，中西部地区进出口增长15.3%，高于整体增速7.4个百分点，占比提高1个百分点至15.6%。其中，中部地区进出口1.11万亿元，增长13.0%；西部地区进出口1.09万亿元，增长17.8%。东部地区进出口11.92万亿元，增长6.6%，占比84.4%。

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