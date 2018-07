中方斥责美方发动贸易战的声明，竟被美智库驳得体无完肤？

此文还引用美国一家“世界排名第一”的科技智库的说法,称中方声明严重脱离事实,仿佛写“小说”一般,并列举了这家美国智库是如何把中国官方的声明驳斥得体无完肤的内容。

然而,在耿直哥看来,这篇已经引起不少“恨国人士”高潮的文章,尤其是那个美国智库对我们的驳斥,却浑身都是漏洞和硬伤…..

正文:

先介绍一下这家所谓“世界排名第一”的科技智库吧:该智库名为“美国信息技术与创新基金会”(简称ITIF),其主席叫罗伯特·阿特金森,曾经在美国前总统奥巴马、克林顿与小布什的担任过贸易和科技创新领域的顾问等职务。

所以,当这么一位人物跳出来批判中国的时候,吃瓜群众们也自然会被他的头衔和履历给唬住,很容易偏听偏信他的说法。

更何况,这位阿特金森先生从很早以前就已经开始在不断发布“系统性”批判中国贸易行为的文章和报告了,比如2012年他撰写的《受够了:必须直面中国的新重商主义》以及2015年的《虚假的承诺:中国对世贸组织做出的承诺与现实间巨大的鸿沟》等。

而如今微信朋友圈那篇热传的文章中提到,则是在我国商务部针对美国贸易战行为的发布声明后,他专门撰写的一篇“逐条批判”我方声明的文章。

可虽然这阿特金森辛苦码了1000多字批判我国政府的声明,他的驳斥却充满了各种“偷换概念”,“逻辑颠倒”,“选择性失明”乃至“胡编乱造”话术陷阱。

咱也一条条的说吧:

【1】

针对我国商务部在其声明的第一条里斥责美方发动贸易战的借口是“出于国内政治需要和打压中国发展目的”而“编造了一整套歪曲中美经贸关系真相”的言论,阿特金森的批驳是:面对美国官方声明中的一系列指控,以及他自己在2012年发表的《受够了:必须直面中国的新重商主义》一文中的指控,中国并没有给出令人满意的答复。(原话为“China has yet to satisfactorily respond to all of the claim”)

可问题是,美国301报告中对中国的那些早已“陈词滥调”的指控,以及阿特金森自己那篇2012年的报告中对中国的指控,都根本就是不符合现实的“歪论”,一直都在被我方批判,所以我们中国的答复又怎么能让你们“满意”呢?

而且,阿特金森那篇2012年的报告,在发布当时就被中国的学者们第一时间驳斥过。其中供职于商务部的北京大学博士杨枝煌所撰写的《对抗的对抗——驳斥美国智库的“中国创新重商主义”歪论》一文1,就通过对“美元霸权”、“中国经济增长结构”、“中国计划生育政策”、“中国贸易和外资政策”等方面的详细阐述,生动地揭露了阿特金森很清楚中国根本不是“重商主义”,所以才发明出一个所谓的“新重商主义”硬给中国扣帽子,妄图充当“国际裁判”的“霸权主义”思想。

更重要的是,特朗普对中国发动贸易战一个最核心的缘由,是中美间所谓的巨大“贸易逆差”。这也是特朗普对中国发动301调查和贸易战的基础,并清楚地写在美方301调查报告的“背景”一栏中。

但特朗普所执迷的“贸易逆差”,却早已被美国媒体、学者和智库多次斥责是一个非常错误的做法2,因为这忽视了中国和美国在全球产业链中各自的地位。比如美国布鲁金斯学会就撰文指出,中国实际上在出口美国的产品中所附加的价值很低,以此打贸易战是伤害美国自己的做法。

所以,我方斥责美国“出于国内政治需要和打压中国发展的目的,编造了一整套歪曲中美经贸关系真相的政策逻辑”,没有任何问题。

【2】

针对我国商务部反驳美方对我们“重商主义”的指控,即中国经济的成功靠的不是“重商主义”,而是“坚定推进市场化改革和不断扩大对外开放”,阿特金森则批判我们说“那你们中国的企业拿着中国政府的钱去收购美国科技公司又怎么说呢?这不是重商主义?”

不过,这阿特金森显然是没有看过我国商务部和国资委发布的《中国企业海外可持续发展报告》3。因为这份一年一度的报告中明确显示,银行贷款是中国企业在海外并购的最主要资金来源,而且这些银行中既有国内银行也有海外银行。

另有数据进一步显示,2016年时中国化工以430亿美元收购瑞士先正达公司,即有国内外17家银行组成的财团提供融资,银行贷款金额约330亿美元;而同年腾讯86亿美元收购游戏开发商Supercell,有35亿美元是国内外多家银行提供的贷款4。

(资料来自易界-胡润发布的《2017中国企业跨境并购特别报告》)

另外值得一提的是,中国政府其实是不鼓励中国企业盲目去国外搞“并购”的,一是会加大金融风险,二是会给中国对外的投资造成负面影响。

【3】

针对我商务部斥责美方“美方出于冷战思维,对自身享有比较优势的高科技产品出口实施人为限制”,从而加剧美国对华贸易逆差的说法,阿特金森对商务部的反驳是“你们中国政府奉行的是【进口—替代】政策,而且你们还限制美国半导体的进口”。

其实,耿直哥得感谢阿特金森先生专门提到半导体这个例子。因为长期关注中国半导体产业发展的人都很清楚,是美国在1994年时与其盟友搞出的充满冷战意味的《瓦森纳协定》5,禁止对中国出口国际现今的半导体设备,才“逼”中国不得不努力研发自己的工业,以免被美国扼住“发展的喉咙”,失去国家的独立自主能力。

所以,阿特金森对我们中国的批判,是搞混了“因”和“果”。

【4】

对于中国商务部表示中国正在不断完善知识产权保护法律体系,推进相关审判,以驳斥美方说中国盗窃美国知识产权的说法,阿特金森则讽刺说“这是不是美国公司高通只在你们中国法院被裁定违反垄断法并遭到10亿美元重罚的原因呢?而且你们还借着这个2015年的案子逼高通廉价出售其技术许可,这也是全世界绝无仅有的”。

换言之,阿特金森的意思是,你们中国根本不是保护知识产权,而是打着保护的名义侵犯和打击美国企业。

可阿特金森似乎忘了,欧盟今年1月的时候也以违反垄断法为由重罚了高通10多亿美元6,而在2016年的时候高通还被韩国法院罚过8亿多美元7。

更令人费解的是,这反垄断和保护知识产权明明是两个事情,怎么阿特金森却要把这两个事情混在一起呢?——莫非,阿特金森先生眼中的“知识产权保护”,就是允许高通这种企业滥用其市场支配地位?

其实,在知识产权保护方面,中国也确实维护了美国高通的利益。比如去年上海一个同样名叫“高通”的企业碰瓷美国高通,要求美国高通赔偿商标侵权费用1个亿。最终美国高通不仅胜诉,上海高通还因伪造证据被北京知识产权法院处以了1万元罚款。8。

【5】

针对中国商务部否认中国对外资企业存在美方所指控的“强制技术转让”的要求一说,阿特金森的攻击是“那怎么欧盟的一项调查却发现,如果取消中国合资的相关要求,只有12%的外企愿意继续现在这种合资企业的模式呢?”

阿特金森还宣称很多美国经济学家都知道中国有强制技术转让的政策,虽然中国并没有要求外企必须遵守,但不遵守的话一定会倒霉。

当然,阿特金森的说法本身也并不新鲜了。毕竟,这也是美国政府在过去10多年里一直在指责中国的说辞。

而且,“指控”中国要求外企“强制技术转让”的也不止美国。阿特金森所提到的那份欧盟在2013年做的调查就显示,受访的外资企业普遍对中国法律要求的合资企业的要求不满,只有12%的受访企业表示能够接受现有的合资企业安排9。

但是,这种不满主要是对合资股比的限制,即外资持股最多也不能超过50%。其中,有超过半数的外企就在这份调查中表示他们希望可以拥有对企业的全部股权。

其实,一些外资企业对中国合资企业股比分配的这种不满,才是他们不断“凭空指控”中国存在“强制技术转让”的一个主要由来。同时,中国的快速崛起,特别是科技上的进步,也令这些企业感到他们对于中国的优势在逐步减弱,进一步加剧了他们的焦虑,也令他们对“强制技术转让”的“嚷嚷”变得更加激烈起来。

可正如商务部原副部长魏建国所说,这种指控根本毫无根据,因为中国根本从来没有任何官方法律和政策要求外资必须转让技术10。中新社也在一篇报道中引述专业人士的说法称,中国仅仅存在会让外资方获利的“技术使用有偿许可”,但并没有要求技术所有权转让的法律和政策,指控中国存在强制技术转让就是“无稽之谈”11。

另外,今年中国政府已经放开了放宽在合资企业的股比限制,令外资方可以在合资企业中拥有决定性的话语权,中方还“白纸黑字”承诺相关股比限制会在2021年和2022年左右取消12。

【6】

针对中国商务部提出的“中国制造2025”等产业政策仅仅是市场经济下指导性和引领性的政策,而且也对外资开放的说法,阿特金森的反驳是“可补贴都给了中国的企业,没有给美国,所以你这根本就不是指引性的政策,就是在补贴中国企业打击美国企业”。

可阿特金森的反驳却似乎刻意省略掉了两个信息:1、商务部在其关于“中国制造2025”的回复中还有这么半句话“具有讽刺意义的是,美国自身在农业和制造业都存在大量补贴”13;2、中国多个政府部门早就多次通过媒体阐述过“中国制造2025”这种政策给外资企业带来的机会是平等的。

比如工信部副部长辛国斌就在去年介绍说,中国首个国产大飞机C919就是“中外企业合作的典范”:其发动机、航电、飞控系统来自多个欧美合资或独资公司,供应商包括美国通用电器公司和霍尼韦尔公司,其中一级供应商中的海外企业就有十几家,二级和三级供应商约有数百家。而且C919成功首飞以后,GE公司专门发了新闻,声明参与了中国大飞机项目14。

【7】

针对中国商务部表示中方一直在积极和美方就贸易分歧进行谈判,而不是美方所说的“置之不理”的说法,以及商务部说是美国打响贸易战第一枪的说法,阿特金森的反驳是“你们中国早就在20多年前打响了贸易战,特朗普才仅仅只是回击,而且这些年里你们中国就是在不断地拖延和回避美方提出的问题”。

所以你们别想“抢占道德制高点”,阿特金森说。

但阿特金森其实是“偷换概念”了。正如耿直哥前面所说,特朗普政府对中国发动贸易战的根本原因,是他认为中美间的“巨大贸易逆差”,而中美之间的那些一直存在的贸易分歧,则都是为了实现缩小贸易逆差而来。

同时,“贸易逆差”也是特朗普同时对多个美国的盟友发动贸易战的主因15。

因此,中国商务部说美国打响第一枪的说法没错。

至于中美间的贸易纠纷,在特朗普上台前,美国和中国过去这些年的贸易谈判其实都做到了对这些分歧的管控,并在理性的基础上彼此都做出了循序渐进的调整。倒是特朗普一上台就打破这种合作模式,用美国专家和智库,乃至阿特金森自己都反对的关税大棒威胁中国以及盟友,且自身的谈判团队更是思维混乱,早已被美国媒体多次曝光16。

所以,我们商务部对于贸易分歧和谈判的说法,也没有错。

另外,耿直哥觉得阿特金森先生还应该去补补“贸易战”的基本常识,然后看看这些年的中美贸易给美国带来了多少好处,最后思考一下如果中国早在20年就对美国发动了贸易战,这些美国获得好处难道是大风吹来的?

【8】

针对中国商务部在声明中最后一段所说的中国将“继续推动对外开放,创造有吸引力的投资环境,坚定支持经济全球化,坚定维护国际经贸体系”的说法,阿特金森则挖苦说“你们说的好听,可实际上却根本没这么做”。

他的理由是他2015年撰写的一篇宣称中国根本没有兑现加入世界贸易组织WTO后的大部分承诺的报告。

然而,这篇报告在2015年发布后,也立刻遭到了中国国内学者有力的反驳。其中“对外经济贸易大学”的崔凡教授就逐条驳斥了阿特金森那篇报告中所列举的所谓的中国没有兑现的承诺。

崔教授甚至发现,阿特金森对于中国在WTO方面的指控大多不仅荒谬的,还编造了不少根本不存在的中国入世“承诺”17……

【8】

最后,相信大家读到这里就应该会发现,虽然阿特金森和他所创办的那个“美国信息技术与创新基金会”在美国国内确实有一定的权威性,但他的很多观点却禁不起来自中方证据的交叉检验,甚至他的不少观点在这种交叉检验下还被进一步暴露出了“造假”的问题。

但他对我国商务部这种差劲的“驳斥”能在微信上被热传,除了看客们的情绪过剩和常识缺乏,也是因为我们的媒体乃至智库在面向社会大众的传播领域做得还不够。

所以,虽然阿特金森的观点很荒谬,但他为了抹黑中国而辛苦码字的劲头,还是应该给我们带来一些触动和思考。

