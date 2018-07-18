国家市场监督管理总局发布食品安全消费提示

人民网北京7月18日电 （邢郑） 记者从国家市场监管总局获悉，国家市场监督管理总局同中国食品科学技术学会于日前发布了食品安全消费提示和食品安全风险解析汇编。

据悉，此次以保障公众食品安全为出发点，以指导科学消费为落脚点，着眼于日常消费量大的食品品种，针对可能的食品安全盲点和消费误区，结合不同季节消费特点，邀请相关行业协会和权威专家编制了系列消费提示，指出消费者在选购、存储和加工制作食品时应注意的方面，并针对不同特点的食品提出了建议。

相关负责人表示，内容涉及如，食用熏烧烤肉制品安全吗？风味发酵乳是什么？牛奶选购指南、你了解发酵果蔬汁吗？等等诸多方面的注意事项。消费提示还针对不同特点食品的选购、存储、加工以及不同节令饮食的消费提出了建议，希望对广大消费者有所帮助。

此外，中国食品科学技术学会还组织相关权威专家撰写了系列风险解析，及时对公众普遍关注的食品安全热点问题进行科学解读，对于澄清食品安全事实、引导公众正确认知相关食品安全问题、优化食品安全舆论环境等起到积极作用。

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