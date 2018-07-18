商务部：上半年对外投资保持平稳健康发展

央视网消息：商务部昨天(17号)公布的数据显示，今年上半年，我国对外投资继续保持平稳健康发展态势，非理性投资得到有效遏制。
数据显示，今年上半年我国投资者共对全球151个国家和地区的3617家境外企业进行非金融类直接投资累计571.8亿美元，同比增长18.7%。其中，上半年，我国企业对“一带一路”沿线的55个国家新增投资合计74亿美元，同比增长了12%。
商务部合作司商务参赞韩勇
商务部合作司商务参赞韩勇：在24个“一带一路”沿线国家在建境外经贸合作区82家，新增投资25.9亿美元，占我国境外经贸合作区新增总投资的87%，上交东道国税费3亿美元，促进了我国与东道国共同发展。
韩勇介绍，在对外投资方式上，跨境并购成为主要手段。上半年，有关企业共实施并购项目140起，实际交易总额261.1亿美元，主要分布在制造业和采矿业，非理性投资得到有效遏制。
商务部合作司商务参赞韩勇：上半年，我国对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、采矿业以及批发零售业。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目。
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