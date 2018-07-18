中国雄安集团开展系列活动迎接成立一周年

人民网河北雄安7月18日电（王红）今天，中国雄安集团成立一周年。一年来，在河北省委、省政府和雄安新区党工委、管委会坚强领导下，中国雄安集团锐意创新、狠抓落实，围绕新区规划建设重大任务，强力推进重点项目建设，不断完善企业组织架构，切实加强集团党的建设，努力创造“雄安质量”，在新区规划建设开局起步中发挥了重要作用，得到各级领导、社会各界的充分肯定和广泛好评。
在中国雄安集团成立一周年之际，中国雄安集团官网联合人民雄安网开设了“中国雄安集团成立一周年回眸”系列专题，专题以图片的形式分别从项目建设展示、生态建设、数字雄安建设、党建工作、人才队伍建设等不同维度呈现了集团成立一年来所做的工作。
在专题“员工寄语”板块中，收录了集团各个部门员工对集团的美好期冀。他们从集团成立之初，伴随着集团一步步走来，见证了集团一年来的成长与收获，在集团成立一周年之际，他们以这种方式表达着对集团的美好祝福。
为让社会各界充分了解雄安新区一年来的变化和中国雄安集团一年来的工作成效，集团官网还开设了“中国雄安集团成立一周年有奖问答”活动，网友通过答题即可有机会获得精美礼品。
同时，中国雄安集团联合人民雄安网制作的“厉害了！横过来，看冠以‘中国’字号的雄安集团一周年发展历程”在人民雄安网官方微信推出后获得社会各界的一致好评，网友纷纷给予点赞。
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