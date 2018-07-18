商务部：美钢铝232措施是对多边贸易规则的严重破坏

人民网北京7月18日电 7月16日，美国将中国诉诸世贸组织争端解决机制，指称中国政府针对美钢铝232措施实施的应对措施不符合世贸组织的有关规则。7月18日，商务部条约法律司负责人就此发表谈话。

美钢铝232措施以“国家安全”为名，行贸易保护主义之实，这已成为世贸组织众多成员的共识。美方措施是对多边贸易规则的严重破坏，损害了包括中国在内的世贸组织成员的正当权益。中方已按世贸规则向美方提出补偿磋商请求，但美方拒绝予以回应。中方根据《中华人民共和国对外贸易法》相关规定，不得不采取进一步行动，以平衡美钢铝232措施对中方造成的利益损失，维护自身的合法权益。中方措施是维护国家利益和多边贸易体制的必要举措，是正当的，也是符合多边贸易规则的。中方认为，若美方仍有诚意遵守多边贸易规则，就应尽早终止违反世贸规则的限制措施，彻底解决因此与世贸组织成员发生的争端。

中方愿与相关成员一道，共同维护多边贸易体制的权威。

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