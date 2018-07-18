原标题：母婴产业持续升温 孕婴童展挖掘家庭消费新需求

2018年中国孕婴童产业继续保持强劲增长势头，随着中国母婴第一股爱婴室的成功上市，孕婴童产业投资热度不断升温。了解、满足及挖掘孕婴童消费者的新需求成为致胜行业的关键点。现在的孕婴童产业经济不再局限于满足婴童和孕妇的基本需求，而是升级为整个宝宝家庭的新需求。

全球最大的孕婴童展——第18届CBME中国孕婴童展、童装展（以下简称2018CBME中国）将于2018年7月25日—27日在国家会展中心（上海）拉开帷幕，秉持“带进来，走出去”的宗旨，此次CBME展会将展示来自全球的4,332个全品类孕婴童品牌，并通过一系列的亮点专区和行业活动，推动产业创新，满足宝宝家庭生活方式新需求，并为产业带来新的增长点。

2017 CBME中国现场

聚焦宝宝家庭生活方式消费新需求

在消费升级的推动下，宝宝家庭的生活方式已发生改变，85后，90后宝宝家庭成为消费主力，孕产妇美容美体、宝宝早教、亲子户外、智能家居等非传统母婴场景带来消费新需求。

2018 CBME中国展区展位图

全品类孕婴童新品：包括孕婴童用品、车床、汽座及家具，食品、营养品、零食，玩具、教育及纪念品，童装、婴装、童鞋及配饰，孕装、内衣及配饰等。

非传统母婴商品专区：针对宝宝家庭多元化的生活方式，5大专区——“乐活美妈”、“天然产品——活色生鲜”、“乐享户外”、“乐教体验”以及首次开设的“智慧家居”将助力儿童与家庭智能家电、家居品牌及产品跨界融合，为孕婴童产业带来新的增长点。

2018 Cool Kids Fashion 上海时尚童装展：与CBME中国同期举办的全球时尚童装盛典将携手多个国家与地区的105家童装品牌，将引爆2018潮娃穿搭流行趋势，满足新时代潮爸辣妈对童装产品的设计感、时尚感、个性化新需求。

国际展区：来自北美、英国、法国、澳大利亚、日本、韩国、中国台湾、中国香港的国际展团将组团亮相2018 CBME 中国。

同期举办全球授权展 中国站：将携手425个多元IP，小猪佩奇、超级飞侠、哆啦A梦、熊出没、大英博物馆、兰博基尼、爱奇艺、腾讯游戏等悉数亮相，并设立影视娱乐与文化艺术两大亮点展区，助力中国“大”授权市场的快速发展。

保护知识产权，鼓励自主创新

海上文博2018上海创意设计大赛：以上海博物馆提供的“10大国宝级馆藏文物”为设计元素，围绕“当过去遇上未来”的设计主题，通过新生代和品牌职业设计师的创新思维，让文博授权与时尚童装、孕婴童产品、文旅产品生动结合，助力中国文博授权的崛起。

海上文博2018 上海创意产品设计大赛

助力孕婴童企业把握趋势，赢在时代

2018 CBME中国孕婴童产业发展研讨会——“把握趋势，赢在时代”

2018 CBME 中国孕婴童产业发展研讨会：将汇集27全球知名孕婴童企业高管，以及投资、商业地产、互联网及市场研究领域的行业精英，以“把握趋势，赢在时代”为主题，分享产业趋势动向和关键数据，助力孕婴童业者抓住时代脉搏，把握发展良机。

高效对接优质商贸资源

近百位大型经销商/代理商、婴童连锁、大型电商、大卖场、百货等海内外大型采购商与优质供应商将作为专业观众到访2018CBME中国，其中包括京东母婴、苏宁红孩子、亚马逊全球开店、国美在线、当当网、拼多多、唯品会、贝贝、蜜芽、网易考拉海购、京东全球购、大润发、物美、欧尚、宝大祥、天虹等，将与各展商面对面开展“商贸洽谈会”，高效对接优秀商务资源。

2017 CBME中国展会现场

2018 CBME中国将持续聚焦市场热点，引领孕婴童产业未来，与此同时，我们也将继续联合权威部门保护知识产权，推动产业健康发展。

(责编：朱一梵、李栋)