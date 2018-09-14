11城土地违法违规问题严重 自然资源部约谈城市负责人

人民网北京9月14日电 （朱江）今日，记者从自然资源部获悉，自然资源部对河北省石家庄市、辽宁省铁岭市、福建省泉州市、江西省上饶市、山东省菏泽市、湖北省孝感市、湖南省长沙市、广东省湛江市、海南省海口市、贵州省遵义市、陕西省韩城市等11个土地违法违规问题严重的地市政府主要负责人进行了集体约谈，面对面通报问题，督促地方政府进一步加大整改查处力度，有效遏制违法违规用地，落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度。

自然资源部相关负责人介绍，今年上半年以来，国家自然资源督察机构在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央国务院决策部署，认真履行国家赋予的督察职责，对省级及计划单列市人民政府开展了以2017年度耕地保护、土地利用、土地执法等情况为重点的例行督察，选择67个地（市、州）开展驻点核查，对部分突出问题结合实际情况向以前年度和其他地区进行了延伸。对中央领导批示的重大问题以及群众来信来访、媒体曝光的问题线索开展了实地核查。总体上看，各地耕地保护责任措施不断完善，依法依规用地管地意识有所增强。但当前土地利用和管理面临的形势仍然比较严峻，一些地方耕地保护不力、土地利用粗放，甚至突破法律底线严重违法违规乱占滥用土地，一些地方对督察指出的问题整改工作推进缓慢。

该负责人指出，被约谈的11个地市土地违法问题都十分突出，违法用地面积大、比例高、在全省排名靠前、性质严重。出现这些问题的原因是多方面的，既有地方政府发展理念偏差和耕地保护责任落实不到位的问题，也有相关职能部门管理不到位、政策措施没落实、督促指导跟不上等问题。必须深刻反思，认真总结教训，引起警醒。

此次约谈的11个地市不同程度地存在上述问题：

河北省石家庄市违法建设占用耕地数量大，落实永久基本农田特殊保护不力。仅工业、商业等违法占地问题824宗，涉及土地面积633.81公顷（9507.14亩），其中耕地面积498.44公顷（7476.54亩），违法占地宗数、耕地面积均排河北省第1名。违法建设占用永久基本农田地块534个，面积215.27公顷（3229亩），违法建设占用永久基本农田面积排河北省第1名。

辽宁省铁岭市粗放浪费利用土地问题比较严重，土地出让收入未及时收缴到位。批而未供和闲置土地面积1876.59公顷（2.81万亩），土地出让收入逾期未收缴到位资金达18.78亿元。一些督察指出的问题反复发生，对闲置土地、土地出让金欠缴等普遍性问题的防范措施不力，成效不明显。

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