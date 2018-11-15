原标题：“租金贷”风险多地爆发 租客“被贷款”苦于维权

《经济参考报》记者调查发现，今年以来，长租公寓“租金贷”爆雷事件频发，不仅事关租客的合法权益，也折射出一些金融机构开展业务时公平诚信和业务规范的缺失。专家认为，“租金贷”作为金融创新模式已经明显跑偏，随着各地陆续爆发租金贷风险，亟待监管部门出手统一监管，建立健全住房租赁市场监管体系。

“馅饼”成“陷阱”

“每月付租金其实是还贷款”

来沪工作的26岁青年郏高阳，近期发现自己不知不觉背上了一笔消费贷款，若不还款每天都在产生违约金。近期，上海长租公寓企业“寓见公寓”资金链断裂，不少像郏高阳这样的租户不仅被房东驱赶，拿不回租房押金的同时，还发现自己背上贷款。

“零中介费”、“拎包入住”、“按月付租金”、“管家服务”……看起来很美的长租公寓吸引了不少像郏高阳这样的租客。郏高阳今年8月10日通过总部位于上海的寓见公寓平台租了一间房，管家告诉他，缴纳两个月押金后，只要签一年的合同，并按月支付租金，就能获得租金优惠，由原来的每月1800元优惠到1710元。

郏高阳心动了。“管家说帮我操作，拿我的手机下载注册了一个元宝e家的APP，说是开通账单分期付的功能，绑定银行卡，以后每个月把租金打入卡中就可以自动扣款。还让我手拿身份证拍了照片，当时我以为这是寓见公寓租房的手续。”

其实，元宝e家是一家类似于助贷机构的互联网信息服务公司，背后的贷款资金提供方实际上是消费金融公司、银行等金融机构，元宝e家的收益是金融公司给的贷款佣金。

郏高阳办理的正是这样一笔由元宝e家为中间商、晋商消费金融股份有限公司（以下简称“晋商消费金融”）为放款方的一年期18810元租金贷，每月所谓的付租金，其实是在还贷款。通过受托支付，晋商消费金融将18810元一次性支付给寓见公寓平台。

寓见公寓的运作模式渐渐浮出水面。寓见公寓和房屋所有者签署3-5年甚至更长的租约，分期付房款给房东，将房源重新装修后，在平台上转租给租客。然后通过合作的第三方金融公司，用隐瞒、欺诈等方式层层诱导租客签下贷款合同，一次性套取租户贷款，从而沉淀大量资金用于再扩张。据记者了解，第三方合作金融公司和链条众多，既有消费金融公司、P2P平台、助贷机构，也有建行、浦发等传统金融机构。

但是这一链条，在寓见公寓经营管理不善、资金流断裂后被打破。10月底，郏高阳在寓见公寓租房两个月后，从未打过交道的房屋所有者突然到访，称寓见公寓已经倒闭跑路，房东没有按期收到寓见公寓的房租，要求租客搬离。

“房东和寓见公寓签了4年租期，到今年年底就到期了，但我和寓见公寓签的租期却到明年8月份，背下的贷款也是一年期。”郏高阳这才知道自己早已落入了陷阱。

而此时，寓见公寓已经“爆雷”，APP无法打开、管家失联。雪上加霜的是，他收到了第三方公司要求继续按月归还贷款的通知，如果不按期还款，会产生滞纳金同时影响个人征信。

“原来元宝e家的APP内，订单详情里只有房屋租期、分期金额、分期数、租房起止日期，根本看不出来是一个贷款产品。但寓见公寓爆雷以后，却多出了一个‘晋商分期借款合同’一栏，点开后，是一份晋商消费金融个人消费贷款客户知情及风险告知书，借款人是郏高阳的电子签章，而这个签章我从来没有见过。”郏高阳说。

多名租客向记者证实，均有相同情况出现，只是有的租客的贷款人是晋商消费金融，有的是别的银行等机构。作为没有金融资质的助贷机构，在和寓见公寓合作“租金贷”的过程中，元宝e家被认为也有蓄意隐瞒等诸多违规动作。

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(责编：赵爽、杨曦)