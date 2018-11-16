原标题：“双十一”快递派送高峰到来 物流公司凌晨仍灯火通明

11月15日凌晨1时许，为应对“双十一”购物节后的快递派送高峰，广西柳州市某物流园内的快递企业正在全力分拣快递包裹，现场灯火通明。根据快递企业负责人介绍，其企业已经连续数天24小时“超长待机”工作，每天进出港的货物有数十万件。图为灯火通明的快递物流园与一路之隔的住宅区形成鲜明对比。王以照 摄

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