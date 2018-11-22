大妈拦公交车12分钟 网友:本来2元能到达目的地 只能打车

“我都被挤到门缝了，后门都打不开。”21日，长沙网友像往常一样赶早高峰公交去上班，并习惯地将自己“塞”在乘客爆满的公交车里。成功上车的他和其他乘客没料到，之后，将有一位未能挤上这趟公交的大妈，用自己的行为表达对早高峰公交的“愤怒”：拦车12分钟。
大妈拦公交车
11月21日早上8点32分，长沙一辆150路公交车，在开出砚瓦池站不到一分钟后，遇到了尴尬一幕。一位背着黑色背包的大妈，因赶来时公交车乘客已满，未能上车，于是挡在车前，使得公交车耽误约12分钟才继续前行。目前，大妈已被批评教育。
“我都被挤到门缝了，后门都打不开。”网友对潇湘晨报记者表示，21日早上，他乘坐150路公交车去上班。公交车到达砚瓦池站时，车上已满是乘客。公交车停站启动后，一位背着黑色双肩包、拿着黑色雨伞的大妈姗姗来迟，想要上车。因为车上已满员，公交司机挥手示意大妈，坐下一辆车。
之后，大妈情绪变得非常激动，非要坐这一趟车。随后，她追赶着缓速行驶的公交车，同时用手中的雨伞不停击打车身，企图让车停下。这一举动迅速引起了车上乘客的注意。“很多人都看到了，还被大妈的动作吓到了。”网友说。
公交车开出几十秒后，在前方红绿灯路口停车，大妈迅速跑到车头前，拦住了公交车，并开始了长时间谩骂。
网友称，当时自己很急，因为还要赶着上班，车上也有很多乘客就要上班迟到，司机见大妈不愿离开，就开了车门让乘客下车。下车后，网友来到车外，拍摄了现场视频，随即赶赴公司上班。
“因为公交挤不下了，就公然堵车，行为让人无法忍受。”网友说，本来最多两元就能到达目的地，他只能花更多钱打车过去。
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