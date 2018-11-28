新一届发审委人选公示 券商等五领域人士未入围

11月27日，证监会公示第十八届发行审核委员会委员候选人名单，共计有53名候选人。具体来看，证监会派出机构17名，沪深交易所8名，会计师事务所15名，律师事务所13名。
值得注意的是，在十八届发审委员候选人名单中，高等院校、保险资管、证券公司、基金公司、资产评估机构等五大领域的人士未能入围候选人。有分析人士向《证券日报》记者表示，这意味着上述领域的人士将与十八届发审委无缘。
在此之前，今年9月30日证监会就《关于修改〈中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法〉的决定》公开征求意见。截至目前，上述办法仍未正式公布实施。
根据征求意见稿，修改主要包括以下内容：一是调整发审委人员结构，并将发审委人数由66人改为35人；二是增加暂停委员履行职务的管理措施，完善委员解聘的规定，明确委员推荐单位有提请解聘委员的权利；三是增强审核程序的一致性和透明度。使特别程序除表决票数要求不同外，在会前会后信息公开、暂缓表决和取消审核、会后事项发审会等其他各方面与普通程序保持一致；四是允许委员参加初审会。
目前履职的第十七届发审委成立于2017年9月30日。成立以来，困扰市场多年的IPO“堰塞湖”现象得到消除，同时符合条件的IPO企业审核周期由过去3年以上大幅缩短至9个月以内，企业上市的可预期性显著增强。
在十八届发审委员候选人名单中，有9位第十七届发审委员入围。
证监会已于今年9月28日启动发审委换届工作，同时证监会还表示，第十七届发审委工作到新一届发审委成立为止。
证监会相关负责人近日表示，将继续保持新股常态化发行，改革完善以信息披露为核心的股票发行制度，进一步提高企业发行上市的可预期性。
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