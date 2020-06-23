上市券商忙补血1200亿再融资计划在路上

北京商报讯（记者 孟凡霞 马嫡）距离2月14日再融资新规发布已超过4个月，上市券商“补血”热情高涨，近期尤为积极。6月22日，北京商报记者注意到，6月以来，已有7家券商公布了再融资（配股、定增）新进展，其中包含1家券商配股计划实施、1家新发配股方案、3家定增计划获证监会核准。Wind数据显示，券商年内已实现配股、定增募资合计330.34亿元，目前仍有4家券商配股计划以及9家券商定增计划未实施，合计待“补血”金额达1200.55亿元。

因在市场整体交投活跃情况下发行成功率较高等因素，作为券商再融资的重要途径之一，配股募资获得上市公司的青睐。6月22日，山西证券发布第5次配股提示性公告，公司于6月16日发行8.49亿股可配售股份，6月17日-23日为配股缴款期，期间公司将发布5次配股提示性公告。根据山西证券公告，本次配股拟募集资金总额为不超过60亿元。

早些时候，6月17日，华安证券发布配股公开发行证券预案的公告，公司拟配股募集资金总额不超过40亿元。

Wind数据显示，在山西证券之前，今年以来已有国海证券、天风证券、东吴证券3家券商完成了配股实施，分别募资39.94亿元、53.49亿元、59.88亿元。目前仍有4家券商配股计划待实施，分别为招商证券、国元证券、红塔证券、华安证券，合计拟募资303.05亿元。其中，招商证券、国元证券配股事项进度较快，目前已获证监会核准。

“配股募资的销售目标明显，即上市公司的现有股东销售成功概率相对较高，另外，一般而言，上市公司更愿意在行情向好的情况下采取配股的方式进行募资。”北方一家中型券商研究人士对北京商报记者如是说。

除了配股方式，今年以来尤其是再融资新规松绑后，券商定增积极性高涨，中信证券为发行股份收购资产的定增方案，年内已实施完毕，募资134.6亿元。目前仍有9家券商定增计划待实施，合计拟募资897.5亿元，有6家已获得证监会核准。

最新消息显示，6月19日，西南证券公告称，公司不超70亿元的定增计划已获证监会核准。6月以来，已有5家券商公布了定增预案的新进展，其中西南证券、南京证券、海通证券定增事项获得了证监会核准，中原证券定增计划获发审委审核通过，浙商证券定增事项获国资委批准。

对于再融资实施时点的选择，南京证券、海通证券等多家待实施方案的券商对北京商报记者表示，公司将在收到证监会核准后在规定期限内办理再融资相关事宜，择机完成发行。

北京商报记者注意到，2019年全年未有一家券商的定增、配股再融资计划成功实施。那么，为何年内至今券商再融资热情尤为高涨？

在首创证券研发部总经理王剑辉看来，券商业绩较好的情况下，估值水平相对较高，叠加今年利好政策不断释放，市场流动性比较充裕，是股权融资比较理想的时点。同时，受疫情影响，市场对二、三季度的形势难免有些担心，券商也更倾向于尽量增强资本金实力来应对未来可能产生的不确定性甚至是资金紧张的局面。

梳理各家券商再融资方案的募资用途可以发现，发展资本中介业务、投资与交易业务等重资本业务仍是券商投入重点。正如沪上一家大型券商研究人士所言，随着市场行情走暖，券商消耗资本金业务如自营以及信用业务都面临快速扩张的需求，券商融资意愿加大。而对于证券公司而言，资本金扩大意味着资产规模可以更快扩张，实力也就可以更快增强。

(责编：李都也(实习生)、李栋)