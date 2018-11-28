勾勒国家信用担保体系

1998年，中投保公司在研究借鉴国外担保业发展经验的基础上，结合中国国情和自身实践，向时任国务院总理朱镕基和财政部、国家经贸委领导提交了题为《关于深化投融资体制改革，建立信用担保体系的思考》的报告，在国内首次提出国家信用担保体系建设的构想，创立和制定了中小企业政策性信用担保体系运行模式和操作规范，得到了国务院领导及有关部门的重视和关注，深刻影响和推进了全国信用担保体系建设。

国家信用担保体系框架构想

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